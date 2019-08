Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD: “No me canso de dar las gracias”

"La satisfacción que sentimos en estos momentos es enorme. Estamos locos por competir y no me canso de dar las gracias". Así resume Juan Carlos Gómez , técnico del Xerez CD , cómo se encuentra después de saber que finalmente el equipo podrá competir y se medirá mañana en La Granja (19:00) a la Balompédica Lebrijana .

Isra, Yeray, Juan Pedro y el preparador físico, aún sin ficha

El Xerez CD logró reunir a última hora de la mañana del viernes los 130.000 euros que necesitaba para conseguir el desbloqueo pero no pudo tramitar todas las licencias de la primera plantilla. Los lesionados Israel y Yeray Morales, que no podrán jugar este domingo, Juan Pedro, segundo entrenador, y el preparador físico no tienen ficha de momento porque el dinero no les alcanzó para hacer frente al importe total de las inscripciones. El Deportivo les tramitará la documentación durante la próxima semana. Por otro lado, resaltar que siguen a la venta de forma anticipada las entradas para el partido del domingo en La Granja ante la Lebrijana en la sede de Afición Xerecista. Las localidades cuestan cinco euros y antes del encuentro en las taquillas del campo, ocho. Los menores de 14 años entran gratis. Igualmente, todos los aficionados que quieran sacarse su abono para la temporada también podrán hacerlo desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde de este sábado en la sede azulina ubicada en Carrefour Sur. El Deportivo, en estos momentos, está muy cerca de superar la barrera de los 700 abonados.