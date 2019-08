Juan Carlos, técnico del Xerez CD: "A nadie se le pasa por la cabeza salir de la plantilla"

"Siempre que se cierra una puerta se abre una ventana". "A nadie se le pasa por la cabeza ahora mismo salir de la plantilla". Son palabras de Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, que mantiene la calma pese a la gravedad de la situación por la que atraviesa el Deportivo y destaca el comportamiento ejemplar de "un grupo humano impresionante, que ha hecho piña, está unido ante la adversidad y sigue trabajando de una forma fantástica, estamos por la labor de sacar esto adelante".

Su equipo tendría que haber iniciado este domingo la Liga en el Antonio Barbadillo ante el Arcos y a ello había ido encaminada toda la preparación de la pretemporada pero no lo pudo hacer porque el club no logró reunir la cantidad necesaria para desbloquear los derechos federativos. El cordobés asume que "fue una mala noticia. El viernes fue un día duro para todos los integrantes de la entidad. Hasta última hora, mantuvimos la esperanza".

Además, apunta: "Por momentos parecía que todo se podía solucionar pero finalmente no fue así. Ya no se puede hacer nada y no sirve mirar atrás. Creo que en Arcos hubiésemos hecho un buen partido porque tienen un buen campo, que se adapta a nuestro modelo de juego. Ya hay que centrarse en el compromiso del domingo ante la Lebrijana".

Juan Carlos detalla que vivió todos los acontecimientos del viernes después de que el jueves el XCD ya comunicó a la Andaluza que en principio no competiría "en el club, haciendo y recibiendo llamadas para conseguir información. Mantuvimos en todo momento informados a los capitanes y ellos transmitían lo que iba sucediendo al resto de los compañeros. Nos tocó la cara amarga del fútbol y confiamos en disfrutar pronto de la alegre. Me consta que desde el club están haciendo todo lo posible para solventar el tema y hay motivos para la esperanza. Siempre que se cierra una puerta se abre una ventana".

Contento "Estamos recibiendo muestras de cariño por parte de todo el mundo del fútbol y quiero dar las gracias a todos, se agradece en estos momentos"

La plantilla, según desvela el técnico, "está teniendo un comportamiento ejemplar. Los jugadores siguen trabajando de una forma fantástica. Están motivados, ilusionados, unidos, más fuertes que nunca y con ganas de poder jugar el domingo. Hemos hecho piña y todos esperamos que se arregle".

Lo normal en este tipo de situaciones es que los futbolistas opten por pedir su salida del Xerez CD. En estos momentos, el preparador cordobés tranquiliza a los aficionados. "Insisto, el comportamiento de los jugadores es fenomenal y ahora mismo a nadie se le pasa por la cabeza salir de la plantilla, no han pensado en eso. Todos están por la labor de ayudar y de esperar a ver qué sucede".

El Xerez CD ha lanzado un comunicado pidiendo ayuda para dar a conocer la encrucijada en la que se encuentra y para pedir ayuda y las muestras de apoyo que está recibiendo son múltiples. Tanto los técnicos como los jugadores "también las estamos recibiendo. No tengo redes sociales pero a través del teléfono me están llegando muchos mensajes de ánimo de familiares, amigos, entrenadores, jugadores que he tenido... En estos momentos, este tipo de gestos se agradecen muchísimo. Aprovecho para dar las gracias a todo el mundo del fútbol por el cariño que nos está mostrando y por los ánimos".