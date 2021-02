"Somos una familia y Poveda era la fruta podrida del cesto"

Que Juan Díaz, director deportivo del Xerez CD, y Joaquín Poveda, técnico de la primera plantilla, no tenían ni 'feeling' ni buenas relaciones era un secreto a voces. Tras la derrota en Los Barrios se destapó la caja de los truenos y el entrenador fue fulminado.

El cruce de acusaciones entre los dos ha sido importante y ambos defiende sus argumentos. Poveda acusa a Díaz de entrometerse en su trabajo y el gestor le reprocha su falta de capacidad para liderar un proyecto "profesional e importante".

Díaz admite que "desde el principio de temporada ya teníamos asumido que esta decisión la íbamos a tener que tomar porque lo que estaba haciendo en el club, bajo nuestro punto de vista, dejaba mucho que desear. Todas las referencias que nos llegaban era negativas y luego, los jugadores comenzaron a quejarse. No ha hecho nada en ningún lado, le dimos la oportunidad y la ha desaprovechado porque se estaba cargando al grupo. Ha ninguneado a todos los futbolistas y se ha enfrentado a casi todos. Tener a este hombre ahí y no tener nada era lo mismo, todos nos hemos liberado, ni era humilde ni profesional".

La gota que colmó el vaso el domingo fue "su comportamiento con Palacios o Dani Jurado, eso no se le hace a dos profesionales como ellos y dos grandes personas. La decisión la teníamos tomada pero no la ejecutamos porque tenía un contrato blindado que supone un coste, pero es que ya no había manera. Es el momento para dar el cambio de timón, aquí todos somos una familia menos él, que es la fruta podrida del cesto. Hay que ser persona antes que nada y él también se cargó a Israel, al que le propusimos quedarse y nos dijo que mientras estuviese Poveda, nunca. Murci se fue aburrido... La gente nos ha dado las gracias por tomar la decisión".

También deja claro que "nunca me he metido en su parcela, nunca me he metido en el trabajo del entrenador ni he querido hacer alineaciones. Él sí que me ha llamado mil veces para que fichase a jugadores amigos suyos o de su empresa de representación que no conocía nadie y eso no lo iba a permitir. Lo que quería era eso y se encontró con el no por respuesta".

Una vez cesado, la entidad debe negociar la rescisión de su contrato de rescisión. Díaz cree que no habrá problemas. "Tenemos que sentarnos con sus abogados y llegar a un acuerdo. Él ha incumplido su acuerdo de patrocinio, lo hace en todos lados, y a ver cómo lo solventamos, aunque van por caminos separados".

Esteban Vigo y Abel Gómez son los dos técnicos mejor colocados y el director deportivo xerecista no oculta sus preferencias. "Son dos buenos entrenadores, que encajan en nuestro perfil, pero hay más. Queremos gente que llegue con ganas, que conozca la casa y que ilusionen al xerecismo. Más o menos, por ahí nos movemos. Es una decisión que tenemos que meditar Titín, Rafael y yo. Todo lo que hagamos será pensando en lo mejor para este club, que merece recuperar su prestigio en categorías superiores. Vamos a intentar que esté en el domingo, pero no lo sabemos. Juan Pedro está ahí por si no cerramos al técnico antes del derbi".