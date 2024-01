"A 2024 le pido el ascenso, el Deportivo debe estar en Primera RFEF en un máximo de cuatro años"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, despide 2023 con un sabor amargo "por todo lo negativo que sucedió la campaña pasada" y dulce "por el gran inicio de la actual", afronta 2024 con "máxima ilusión, le pido el ascenso" y con retos ambiciosos a nivel institucional: "Hay una bomba que no puedo desvelar, pero si Dios quiere el club va a terminar el curso en ese sentido mejor que nunca", deja caer. Siente pasión por sus directivos, "sin ellos nada de esto sería posible", agradece la dedicación de sus abogados y elogia a Miguel Ángel Rondán, a Checa, a la plantilla y a la afición. Además lanza un dato que no dejará indiferente a nadie: "Nuestros socios son todos de pago, el xerecismo no se regala, y hemos superado la barrera de los tres mil".

–¿Qué balance hace de 2023?

–Ha sido un año agridulce. La temporada pasada fue amarga, todos pensábamos que podíamos haber hecho algo más, siempre creímos que había potencial para haber peleado por el play-off y hasta hubo momentos en los que miramos a la zona baja. Al final, terminamos con la flechita para arriba, la inercia fue buena y eso nos ha permitido que la gente esté enchufada desde el minuto cero este año. El inicio de esta campaña 23/24 está siendo dulce, muy positivo. Si ganamos en Ayamonte podemos colocarnos líderes, creo que las expectativas se están cumpliendo con creces, pocos podían imaginar que estaríamos ahí arriba desde el primer momento.

–A nivel deportivo fue un año de grandes cambios y llegaron primero Miguel Ángel Rondán y luego Checa...

–A Miguel Ángel hacía tiempo que queríamos tenerle en el club, pero no fue posible y ahora sí ha vuelto. Es xerecista y parte importante del mayor logro de nuestro club, el ascenso a Primera. Con su llegada, hemos buscado profesionalizar la parcela deportiva. Y Checa nos va a dar muchas alegrías. No tiene experiencia en los banquillos es cierto, pero sí mucha como jugador y, a veces, eso también es importante. El fútbol lo vive con pasión y se le nota. Lo esperaba así, es una persona cercana pero recta, que sabe tener enchufados a los jugadores, que intenta sacar el máximo de cada uno de ellos y está demostrando que es un entrenador top en Tercera RFEF. En otras temporadas, cometimos el error de traer a técnicos de superior categoría que no conocían la Tercera y Checa la conoce. Está transmitiendo al grupo sus valores como jugador, lucha y entrega y eso motiva a los futbolistas. Como ya he dicho antes, todos están enchufados, desde el primero hasta el último.

–El Xerez CD marcha bien deportivamente, pero ¿cómo está en el plano institucional y en el económico?

–Las dos cosas van de la mano. Poco a poco, vamos avanzado y ya estamos más cerca de abrir el Registro Mercantil, eso que todo el mundo decía que era imposible. Si Dios quiere, muy pronto va a ser posible, incluso hay una bomba muy muy grande, que no la puedo contar porque hay que andar con pies de plomo con estas cosas, pero si Dios quiere, el Xerez va a acabar esta temporada a nivel institucional mejor que nunca y hasta ahí puedo contar. Todo lo bueno que ha llegado y que está por llegar lo hemos conseguido gracias a la dedicación de nuestros abogados Pepe Cepero y Alfonso Salido y, además, quiero dar las gracias con mayúsculas a todos mis directivos, ya que sin ellos, nada de esto sería posible, y a mi familia por permitir que le robe tantas horas.

Refuerzos "Valoramos las opciones de un mediapunta y de un delantero, pero no queremos precipitarnos, al final del mercado siempre salen cosas buenas"

–La afición esta temporada se está volcando con el equipo más que nunca...

–No tengo palabras para expresarlo, una vez más su respuesta es increíble. Nuestros socios son todos de pago, el xerecismo no se regala, y hemos superado ya la barrera de los 3.000. En esta categoría tener 3.000 socios es un disparate y ya no sólo eso, no hay ningún equipo en nuestro grupo que lleve a tantas personas, hasta 900 hemos llevado, a los desplazamientos. Chapó para todos nuestros seguidores, por ellos está el Xerez resurgiendo y por ellos sigue vivo.

–¿Habrá fichajes?, ¿qué le ha pedido el director deportivo para este mercado de invierno?

–Todos en el club estamos muy contentos con los futbolistas y los jugadores también están contentos en el club, ninguno se quiere ir. Nos hemos reunido tanto con Rondán como Miguel Ángel Gutiérrez y valoramos las opciones de un mediapunta y de un delantero, pero no queremos precipitarnos porque al final del mercado siempre salen cosas buenas, jugadores de Segunda RFEF que no cuentan para sus equipos deciden salir a mediados de enero. Ninguno de los dos Miguel Ángel se quieren precipitar y esperan traer a futbolistas que sean beneficiosos para la plantilla, ahí tampoco queremos cometer los errores de otros años. Ya he dicho que los fallos cometidos en temporadas anteriores nos han servido para aprender y para no precipitarnos.

–Y a 2024, ¿qué le pide?

–Salud para todos y el ascenso de categoría, que sería el primer paso para devolver al Xerez CD a donde merece. Este 2024 tiene que ser nuestro año. Que a nadie le quepa la menor duda, que vamos a luchar al máximo y si ascendemos, el objetivo de la siguiente temporada será hacer un equipo para volver a subir. El Xerez tiene que estar como mínimo en Primera RFEF en un máximo de cuatro años.