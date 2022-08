Juan Luis Gil: "Con la actual masa social, no nos vale para volver al lugar que por derecho nos corresponde"

El presidente del Xerez CD, Juan Luis Gil, ha emitido una carta al xerecismo en la que pide un mayor respaldo de la afición para acometer una temporada en la que de nuevo la ilusión es conseguir el ascenso de categoría. El dirigente jerezano, no obstante, explica en la misiva que "desgraciadamente, no nos vale con la actual masa social para volver al lugar que por derecho nos corresponde".

En la carta, Gil pide "disculpas" a los aficionados porque "no tengo nada que reprocharos, nos acompañáis siempre allá donde vamos, haga frío o calor, llueve o truene", pero asegura que el Xerez CD "necesita de todos y cada uno de los xerecistas que se sentaban en Chapín y animaban con su bandera azul y blanca con ese orgullo que nunca hemos perdido".

"Me gustaría compartir una reflexión", explica el presidente azulino. "Haceos una pregunta en voz alta y encontraréis la respuesta. Todos y cada uno de nosotros fuimos partícipes de lo que sucedió a partir de 2013. No culpables, pero partícipes; disfrutábamos ciegamente del fútbol de Primera y Segunda división como si nada estuviera ocurriendo. ¿Qué diferencia hay entre tantos clubes que se encontraban en la misma situación que nosotros? Es sencillo, desafortunadamente descendimos y ellos no", explica.

📨 Carta abierta de 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐆𝐢𝐥 dirigida a todo el xerecismo🗣️ "El #Xerez necesita de todos y cada uno de los xerecistas que se sentaban en Chapín"🖱️ https://t.co/gITvUaHYxM pic.twitter.com/c8AHRMGz7C — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) August 15, 2022

"Uno de ellos -continúa- nos visitaba recientemente, el Decano, que siguió un camino muy similar al nuestro. Al igual que ellos, puedo poner el ejemplo del Real Murcia, Real Jaén y numerosos históricos del balompié. En la conversación que mantenía con responsables del Recreativo de Huelva sentía envidia sana al ver que alcanzaban los 7.000 abonados, porque su afición nunca se apartó del equipo que animaban desde pequeños. A las buenas, pero especialmente a las malas, que es donde se forja el verdadero sentimiento".

El presidente xerecista añade que "me atrevo a escribir estas palabras a la ciudad de Jerez de la Frontera respaldado por los últimos pasos gigantescos que hemos conseguido desde el Consejo de Administración, garantizando nuestra supervivencia como mínimo durante una nueva década. Pero, desgraciadamente, no nos vale con la actual masa social para volver al lugar que por derecho nos corresponde. No vale lucir en nuestras casas, bares o calles símbolos representativos del xerecismo mientras miramos los toros desde la barrera".

"Vuelvo a hacer un llamamiento a todos los xerecistas para que, cuando pasen los años, puedan decir orgullosos a sus hijos y nietos que "estuve cuando más falta le hizo a mi equipo y nunca lo abandoné".