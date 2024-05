Lo daban por muerto, no estaban majaras (2-0)

El Xerez CD jugará la próxima temporada en Segunda RFEF. El ascenso está a punto de caramelo y es virtual pero no matemático. Los azulinos se han impuesto al Gerena por dos goles a cero (Diego y Charaf) y han aprovechado el tropiezo del Ciudad de Lucena en Ceuta, donde sólo ha arrancado un punto. El Deportivo se coloca con tres puntos de ventaja a falta de la última jornada y con el golaveraje particular empatado, el general lo tiene muy a su favor con +17, diferencia que es insalvable con solo un partido por jugar.

El Deportivo saltó de inicio con Perotti en la banda izquierda e Iván Navarro en la derecha, quedándose Joselito en el banquillo después de cinco partidos como titular en el flanco zurdo. La otra novedad fue la entrada de Ramón García en el lateral derecho en lugar de Paco Torres, quien se marcó un partidazo en Lucena. En el Gerena fueron titulares los tres exxerecistas: Maqueda en la medular, Dani del Moral por una banda y Cascajo arriba.

Desde el principio se pudo comprobar que el Gerena no venía como convidado de piedra a Chapín. Los sevillanos iban fuerte a todos los duelos, intentaban sacar el balón jugado desde atrás y Cascajo era el primero en iniciar una fuerte presión en la salida de balón de los azulinos, que arrancaron el encuentro con poco ritmo y algunas imprecisiones.

Un regalo de Diego a Reina pudo significar el primer tanto del partido a los diez minutos de juego. El extremo entregó el balón en la medular al centrocampista azulino, que condujo hasta el borde del área y buscó el palo derecho de Josemi, ajustando demasiado yéndose la pelota fuera por centímetros. Instantes después, primer acercamiento de los visitantes en una falta muy lejana que lanzó Diego a la que Isma tuvo que responder metiendo la mano arriba y enviando a saque de esquina.

Marca el Lucena... y el Xerez CD

Desde Ceuta no llegaban buenas noticias porque el Ciudad de Lucena se adelantaba con un gol del exxerecista Juan Luna y en esos momentos se colocaba al frente de la clasificación justo en el momento en el que Diego se plantaba ante Josemi pero no podía batirle tras recibir un gran pase de Juanmari. La tuvo de nuevo Diego Domínguez al recoger un centro de Del Río. El delantero azulino estuvo más rápido que Gustavo, pero Josemi lo estorbó lo suficiente para que su remate no fuera a puerta.

El punta del Deportivo no falló en la siguiente. Cabeceó un magnífico centro de Perotti, marcó los tiempos y cruzó al palo izquierdo del meta sevillano, que no pudo hacer nada pese a su estirada. El XCD recuperaba con este tanto el liderato y ya tenía hecho lo más difícil. Charaf, que dejaba destellos de su calidad cada vez que tocaba el balón, intentó sorprender a Josemi desde la frontal, pero el meta estuvo atento al disparo del palaciego a la media hora de partido.

El Deportivo controlaba y buscaba el segundo sin volverse loco, mientras que el Gerena intentaba salir a la contra aprovechando la velocidad de Cascajo. Se celebró en la grada un gol del Ceuta B que no existió y apretaba el Gerena en los minutos finales, lanzando tres córners seguidos y con un jugadón de Cascajo, que se marchó de Ramón García con una facilidad pasmosa y cuyo centro remataba Dani del Moral por encima del larguero en la ocasión más clara de los visitantes.

No acabó el Xerez CD con buenas sensaciones la primera mitad, pero sí al menos con el marcador a favor, aunque en Ceuta también ganaba el Ciudad de Lucena con el tanto de Luna, lo que dejaba en ese momento todo a expensas de la última jornada: el Deportivo en Espiel y los cordobeses en su estadio contra el colista Cabecense.

Segundo de Charaf

Arrancó el Gerena merodeando el área del XCD, pero el que pudo anotar el segundo fue Charaf, que se entretuvo tras recibir en buena posición de Reina y cuando ejecutó el disparo ya se le había echado encima un defensor. Perotti protagonizó una de sus características jugadas por la izquierda, remontó línea de fondo y su centro no lo pudo embocar Reina en otra clara ocasión en este inicio de segunda mitad.

Arana introdujo dos cambios a los cinco minutos de segundo tiempo dando entrada a Coripe en punta, lo que llevó a Cascajo a la banda izquierda, y a Cachorro por Maqueda. Checa vio la jugada rápido y Paco Torres sustituyó a Ramón García y Armengol por Navarro.

Empata el Ceuta B, fiesta en Chapín

Y lo primero que hizo el delantero guineano en regalarle el 2-0 a Charaf en una jugada que inició el de Los Palacios abriendo al espacio. Armengol se apoyó en Perotti, este le devolvió la pared, entró hasta la cocina y la puso atrás. El centrocampista tuvo el temple necesario para amagar a un defensa y colocarla a la derecha de Josemi, llevando el éxtasis a la grada. Ya sólo faltaba un gol del Ceuta B para que la fiesta fuese casi completa y este llegaba a los 63 minutos, estallando Chapín.

No aprovechó el Deportivo un tres contra dos que condujo Reina. El sevillano optó por entregarle el balón a Armengol en lugar de Diego y el delantero no pudo batir a Josemi con un disparo flojo. Avanzaba el partido hacia el final con la grada festejando el casi ascenso y Checa refrescando al equipo con Joselito y Antonio Jesús. Tocaba el Deportivo con 'olés' desde la grada, que era una fiesta. Armengol tuvo el tercero en sus botas, lo hizo todo bien salvo el remate, a los pies de Josemi.

Dani del Moral se lesionaba a falta de cinco minutos y dejaba a su equipo con diez al haber realizado Arana los cinco cambios. El Deportivo tocaba, pero ya no quería hacer sangre mientras se esperaba un segundo tanto del Ceuta B que diera el ascenso matemático a los azulinos. Por el videomarcador se pinchó la señal del encuentro del Martínez Pirri y los jugadores se dirigieron al Fondo Sur para presenciar los últimos minutos. El tanto no llegó y el ascenso aún no es matemático pero sí virtual.