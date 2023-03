"El de entrenador es el cargo más difícil para una persona que quiera este club y este escudo"

Juan Pedro Ramos 'redebuta' ante el Ceuta B como máximo responsable técnico del Xerez CD. El Pirata se ha hecho cargo del equipo tras la destitución de Juan Carlos Gómez y esta vez es hasta final de temporada y no de forma interina como hace unos meses cuando dimitió Paco Peña y estuvo en el banquillo en el triunfo contra el Sevilla C. El nuevo entrenador azulino ha pedido a la afición que apoye a los jugadores "cuando fallen", no se fía de un Ceuta B que "va de menos a más" y no hace números.

-¿Cómo ha sido la semana, qué sensaciones tiene con el equipo tras cogerlo tras la destitución de Juan Carlos?

-La semana empezó con un lunes triste por la destitución de Juan Carlos. El club decide prescindir de él, pero somos todos culpables y fue un palo anímico tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico porque teníamos una unión especial con él y sabemos la injusticia del fútbol porque siempre paga el entrenador. Pero, a su vez, nos sirvió tanto lunes como martes para reflexionar, de hecho se le pidió a los jugadores, y desde el miércoles hemos estado todos muy enchufados. A Juan Carlos se le sigue echando de menos, pero entendemos que el fútbol es así, que estas cosas pasan y hay que seguir adelante, hacer las cosas mejor y mejorar.

-Era reacio a coger el primer equipo, ¿cómo se toma que la directiva le pidiera hacerse cargo?

-Mi rol en el club lo tengo claro, es estar dentro del equipo que siempre he mamado y donde más feliz soy. Hace tiempo que tomé la decisión de actuar como segundo entrenador y realmente es el sitio donde me gusta estar. El club ha decidido que me haga cargo del equipo en el último tramo y el club está por encima de todos. Es el cargo más complicado para una persona que quiera a este equipo porque por muy bien que trabajes, hagas las cosas o te duela este escudo, uno depende de los resultados. Y eso es lo que vamos a intentar revertir, es lo que todo el mundo quiere y con el trabajo semanal, la ilusión de todos y la base que ya tenemos y que nos han dejado tanto Paco como Juan Carlos estoy convencido de que se va a conseguir.

-¿Qué primer mensaje le ha tenido que lanzar al equipo esta semana?

-El primer mensaje fue de reflexión, el segundo de exigencia y el tercero de constancia. El equipo suele entrenar bien, hemos tenido etapas de partidos muy buenas, en los últimos minutos hemos sufrido y es motivado a que nos falta constancia y continuidad en muchos aspectos, tanto en la seriedad en los entrenamientos como en otros temas que están ahí y que estamos intentando solucionar.

-¿Hace números?

-Las matemáticas en el fútbol sólo cuadran cuando ganas y evidentemente no nos interesa. Uno de los condicionantes que tenemos es la exigencia, tanto por la historia del club a largo como a corto plazo. Venimos de dos años donde hemos estado arriba siempre y ahora te encuentras este año empezando mal y luego estando más cerca del descenso que del ascenso, pues a la gente le cuesta, cuando además el club más ha crecido, hay estabilidad en el aspecto económico y hay muchos factores internos que han mejorado. Estando todo más propicio para estar arriba este año no se ha conseguido.

-¿No hay equipo para estar primero o segundo, pero tampoco para estar el noveno?

-Tenemos claro que hay plantilla para más. Otra cosa es el mensaje que queramos mandar. Ahora mismo hablar si hay equipo para más o para menos no nos lleva a ningún lado. El mensaje real es que tenemos la plantilla que tenemos y vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento, no somos mejores que nadie, pero tampoco peores. Es algo que tenemos que llevar grabado: en cada partido, en cada acción, en cada duelo, cada balón tiene que ser ganador, no podemos ir con medias tintas y es lo que vamos a intentar contra el Ceuta B.

-¿Qué respuesta espera de la gente en Chapín?

-Me han preguntado muchas veces qué le pides a la afición y yo creo que a la afición del Xerez no hay que pedirle, hay que darle resultados, trabajo, juego. Me da miedo que jugamos como equipo local y que las circunstancias del partido no sean favorables. Me da miedo de que la gente sea impaciente y se ponga en contra del equipo y que el Ceuta, que fuera de casa sufre, se haga fuerte porque la afición cargue contra los jugadores. Prefiero que carguen contra mí y que en cada acción que un jugador falle o dude se le aplauda porque ahí es cuando más lo va a necesitar. Es imposible someter a un rival 90 minutos y habrá momentos en los que tendremos que sufrir y en esos momentos espero que nos empujen.

-¿Qué destaca del filial del Ceuta?

-Es un filial atípico. Su media de edad no es más baja que la nuestra. Tiene jugadores como Polaco o Chakir, con mucha experiencia. Es un equipo que ha cambiado mucho su filosofía, que ha cambiado a su entrenador y es un rival muy difícil, como cualquier equipo de la categoría. Si miramos la clasificación nos equivocamos. Ellos vienen en una dinámica ascendente, se han reforzado bien en vacaciones y que vienen de menos a más, todo eso junto a que tienen gente rápida y con calidad y con espacios nos pueden hacer daño en Chapín. Tenemos que armarnos muy bien y tener las ideas muy claras.