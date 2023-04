"El equipo ha demostrado que tenía potencial para haber luchado por cotas más altas"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, ha cerrado la temporada tranquilo y feliz por la clasificación para la Copa RFAF, pero a la vez con el sabor amargo de no pelear por un play-off por el que considera debieron luchar. Agradece a la afición el respaldo y a los jugadores el esfuerzo.

–Cierre de temporada con triunfo y ratos de buen fútbol...

–Durante toda la semana estuvimos mentalizando a la gente para que le diera importancia a este partido para poder dar a la afición un merecido premio. En el primer tiempo, hicimos un juego muy bueno e iniciamos bien en el segundo, pero con los cambios bajamos un poquito el pistón y no mantuvimos el nivel para haber terminado el encuentro con esas excelentes sensaciones. De todos modos, tampoco se puede pedir más porque todos han puesto voluntad en el campo, han tenido actitud y han demostrado que este equipo podía haber conseguido metas más altas. Eso es lo que tendríamos que estar celebrando en estos momentos. Toca sacar conclusiones positivas y aprender de los errores para que la temporada que viene logremos el objetivo y mejoremos los números que hemos tenido.

–Visto lo visto ante el Espeleño, ¿le da más rabia aún no haber logrado el objetivo?

–Hemos hecho seis o siete cambios en el once titular respecto al que ganó la pasada jornada en Conil y aquí no desentona nadie, tenemos una plantilla muy amplia. Lo hablaba antes del partido, si podemos contar con veintitrés o veinticuatro por qué voy a utilizar trece o catorce y es mensaje también caló en los jugadores. La satisfacción más que por los puntos es por la dinámica final del equipo. La Tercera es una categoría muy complicada y aquí no hay futbolistas que marquen tanto las diferencias, premia más el trabajo en bloque que las individualidades, aunque nosotros las podamos tener como un equipo potente que somos en la categoría, y ha quedado demostrado en los últimos encuentros.

–¿Tanto apretaba la presión al equipo?

–Durante toda la temporada hemos hablado de ese punto de inflexión, de encontrar el equilibrio y nos ha llegado un poco tarde. Cuando ha terminado el partido hemos mirado la clasificación y hemos lamentado los puntos que se nos ha escapado y que nos podían haber dado un plus para llegar hasta el final con opciones y haber tenido a la gente ilusionada. Eso es lo que más me ha dolido, que se nos escaparon partidos en los que no estuvimos bien y nos faltó un poquito. Los jugadores tardaron en entender que lo más importante es el bloque y jugar en equipo en esta categoría, que eso prima más que el tema económico.

"Llaman la atención los goles de Joseliyo, pero el mejor del partido ha sido Cascajo"

–¿Cómo valora la clasificación para la Copa RFAF?

–Tenía mucha ilusión, guardo recuerdos muy bonitos de esa Copa y es bueno para el equipo, que compite antes de empezar la liga, no es lo mismo un amistoso que un partido oficial. Es un torneo muy bonito y, si tienes suerte y te metes en la final, la recompensa es importante. Independientemente de eso, teníamos que ganar y estoy disgustado con la imagen en la recta final del partido, hay que ser muy exigentes. Con el 3-0, queríamos hacer la guerra por nuestra cuenta y brillar individualmente. Eso no me vale, ahí se ve realmente la madurez del futbolista, por eso me queda sabor agridulce. Aún así, quiero dar importancia a las cosas buenas que hemos hecho, que han sido muchas.

–Joseliyo firmó tres goles, ¿entiende por qué no rindió más durante la temporada?

–En banda tenemos a jugadores muy importantes y no pueden jugar todos. Álvaro Rey junto con Álex de Rueda venían siendo los mejores y se quedaban fuera en el banquillo Joseliyo e Iván Navarro, que la pasada temporada nos dieron las alas, marcaron diferencias, nos metieron en play-off y casi nos meten en la final. Cuando tienes una plantilla tan amplía es muy complicado gestionar, ha tenido una parte importante de participaciones como titular, pero creo que pueden rendir mucho más y se ha visto en este partido. De todos modos, los goles han llegado en acciones trenzadas y en juego y el mejor futbolista del partido ha sido Cascajo, al final quería buscar su gol, como todos los delanteros y lo veo bien, pero se ha equivocado en un par de acciones, que tenía asistencia fácil al compañero. Llaman la atención los goles, pero yo se la doy a otras cosas.

–A pesar de ser el último partido de liga, la afición respondió y había casi 2.000 aficionados en la grada...

–A nuestros aficionados no se le puede pedir más nada, vuelvo a repetir que es nuestro mayor patrimonio junto a nuestra historia. Nos hubiese encantado ofrecerle un premio mayor, pero el fútbol tiene estas cosas.