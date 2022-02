Juanca asume los galones en el Xerez CD

Juanca, centrocampista del Xerez CD, vio la luz al final del túnel el pasado domingo en el Pedro Garrido en el encuentro que su equipo le ganó 1-0 al Utrera. El capitán azulino regresó a los terrenos de juego después de dos meses en el dique seco por una lesión en el aductor. Había disputado sus últimos minutos el pasado 4 de diciembre en Chapín en la cita ante el Conil. Curiosamente, también tuvo que saltar al verde a la media hora de juego para suplir Migue García, que se lesionó. Ahora, sin los lesionados Álex Colorado y Migue García -primer y tercer capitán del plantel a los que desea "una rápida recuperación porque les necesitamos"- le toca tirar del carro junto a Rodri, el otro xerecista que porta el brazalete, y asumir sus galones.

El xerecista confiesa que "lo he pasado mal porque me he tirado mucho tiempo sin jugar y sin poder ayudar al equipo desde dentro, estaba loco por volver. Me lesioné, luego se murió mi abuela, volví a lesionarme y hasta ahora... Se echa mucho de menos. El domingo tuve buenas sensaciones, pero después de tanto tiempo terminé agotado físicamente por el esfuerzo, no entraba en los planes disputar tantos minutos. La pasada semana sólo pude hacer tres entrenamientos con mis compañeros".

Y volvió de la mejor manera posible, porque el Deportivo fue capaz de doblegar al segundo clasificado, que hasta el domingo no había perdido fuera de casa. "Fue un buen partido, lo competimos bien y supimos explotar nuestras armas y nuestras virtudes. Encuentros de este tipo son los que nos esperan ante los rivales de la zona alta. Supimos leer bien el partido, nos pusimos por delante, luego nos tocó ponernos el mono de trabajo para conservar la distancia y hasta pudimos ampliarla".

"Tenemos un gran vestuario, hay que dar un diez a todos los jugadores, siempre superamos las adversidades"

Bajo su punto de vista, este Deportivo está hecho de otra pasta y se supera "ante las adversidades porque tenemos un gran vestuario. Hay que darle un diez a todos, hemos sabido superar momentos muy duros. Insisto, el vestuario es de matrícula de honor. La plantilla es la que es, se han marchado compañeros de gran nivel y los que nos hemos quedado y los que han llegado estamos intentando mantener el nivel. Este tramo último de Liga ha sido complicado y duro por el parón tan largo y por el maratón de encuentros seguidos, somos un equipo de Tercera y no estamos habituados a acumular tanta carga. Todo era cuestión de tiempo, de esperar a que pasara el mercado de fichajes para que todo se calmase".

Juanca cumple su segunda temporada en el Deportivo y sabe perfectamente los problemas con los que se encuentra el equipo cada curso para entrenar. Esta campaña el tema les está afectando bastante. "Los sábados especialmente es un calvario. No podemos pisar el campo en el que jugamos, no podemos entrenar en La Granja, nos dan otro muy pequeño y demasiado temprano para los compañeros que vienen de fuera, hemos ido a El Puerto... La situación que hay en el club es delicada y todo influye. Ojalá lo podamos solucionar".

"El partido ante el Ceuta B es vital y no será fácil, es un filial atípico, con gente experta que sabe de qué va esto"

El encuentro ante el Ceuta B, bajo su punto de vista, es "igual o hasta más importante que los anteriores que hemos disputado. Nos vamos a medir a un rival de la zona media de la tabla y no podemos confiarnos si queremos conservar nuestra plaza de 'play-off'. El Ceuta B es un filial atípico, que cuenta en sus filas con jugadores con experiencia en la categoría, que sabe de qué va esto y nos lo va a poner complicado. Ese partido no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta que ganamos por 5-0. Hay que apretar. El Recre se ha despegado, pero el resto de puestos de 'play-off' están abiertos y debemos seguir sumando de tres para que no se escapen ni Utrera ni Ciudad de Lucena y mantener por detrás a Gerena, Córdoba B y Puente Genil. Llega la hora de la verdad, hay que apretar".

Por último, el jerezano agradece a la afición "el respaldo continuo, es lo mejor que tenemos. Siempre está ahí. La pasada temporada nos llevamos todos un palo tremendo y esta campaña no ha fallado y empuja más que nuca. Vamos todos a una y seguro que al final disfrutamos".