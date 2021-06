Juanca renueva por el Xerez CD y Dani Jurado se despide

La actividad en el Xerez CD no para. El Deportivo ha hecho público un comunicado en el que anuncia la renovación del centrocampista Juanca por una temporada más. El jerezano era uno de los futbolistas que terminaban contrato e interesaban al club y el acuerdo ha llegado después de cerrar algunos flecos pendientes.

Juanca fue un pilar básico el pasado curso, disputó 21 partidos y en 15 oportunidades salió de inicio. Su asignatura pendiente fue el gol, ya que todas las temporadas suele marcar y en el cuadro azulino no lo hizo.

El club destaca en su nota de prensa que "Juanca se ha ganado el derecho a ser uno de los ídolos de la afición gracias a su esfuerzo, sacrificio y talento. La pasada temporada, además de ser uno de los futbolistas más regulares del equipo, contribuyó hasta el punto de ser uno de los jugadores que más asistencias ha registrado durante la campaña. Desde la entidad deseamos a Juanca todos los éxitos posibles defendiendo un año más el escudo del Xerez CD".

Por contra, a la ya confirmada baja de Iván Ares, se han sumado este jueves las del delantero Javi Forján y Cristian Orihuela y la del central Dani Jurado. Ninguno de los tres entran en los planes de Emilio Fajardo de cara al curso 21/22.

Triste adios

El adiós más triste de la jornada es el de Dani Jurado, que ha defendido la camiseta del Deportivo durante las tres últimas campañas y era uno de los jugadores más queridos por la afición por su entrega y compromiso en cada uno de sus partidos.

Se ha despedido en una carta que dice: "Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante los tres últimos años. Os doy las gracias por vuestro trato hacia mí y mi familia. Gracias a todos los que hicieron posible que vistiera esta camiseta. Puedo decir que he sido feliz defendiéndola. He intentado defenderla con orgullo, honradez y con la mayor profesionalidad posible. Desde hoy os seguiré y estoy seguro de que volveréis a la categoría que os merecéis. Gracias Xerez CD".