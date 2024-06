Migue García, el mejor fichaje del Xerez CD para la campaña 24/25

Migue García es uno de esos jugadores que están hechos de otra pasta. Transmite dentro y fuera del verde y en el Xerez CD, aunque llegó hace tres temporada para convertirse en el faro del equipo y no ha tenido suerte con las lesiones, se ha ganado el cariño y el respeto de técnicos, compañeros y, por supuesto, la afición.

El astigitano se pasó casi media campaña en blanco en su aterrizaje en el Deportivo, primero por culpa de una lesión muscular en pretemporada y luego por problemas en su rodilla derecha. Se rompió el cruzado de forma parcial y los médicos optaron por un tratamiento conservador para evitar el quirófano y poder disputar el play-off de ascenso con Emilio Fajardo, pero finalmente, cuando estaba en la recta final de su recuperación, acabó rompiéndose y tuvo que operarse.

El curso 22/23 tampoco fue fácil. Reapareció en febrero a base de esfuerzo y sacrificio, pero su inactividad también le pasó factura y sufrió problemas musculares. Echó el telón casi listo y la pretemporada de la 23/24 la hizo con normalidad, hasta cayó nuevamente lesionado de gravedad en noviembre en el derbi contra el Xerez DFC. En esta ocasión, fue el cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El centrocampista ha vuelto a pasar un calvario y el domingo comenzó a ver la luz al final del túnel. Fue capaz de disputar algunos minutos en el amistoso de las Leyendas. "Fueron pocos minutos, pero para mí fueron muy importantes. La sensación de volver a pisar el césped es incomparable. Pasito a paso. Me llegó la lesión en el peor momento y en mi mejor momento de la temporada. Mi pretemporada fue bastante completa, acumulé muchos minutos, pero me volví a romper. Este verano, por segundo año consecutivo, me quedo sin vacaciones, pero volverá a merecer la pena. Ya me toca un año sin lesiones y es lo único que pide, que me respeten".

Dos lesiones graves

El astigitano recuerda que "aquí no tenido suerte con las lesiones. Antes de firmar por el Xerez CD no había tenido ningún problema grave y aquí me he roto dos veces el cruzado. Han sido las tres campañas más complicadas de mi carrera, mi objetivo era ascender con este equipo y, por fin, lo logramos".

Le ha tocado ver los toros desde la barrera y "he sufrido y he disfrutado muchísimo porque como casi siempre ganábamos... Cuando estás lesionado y ves los partidos desde la grada, te sientes como un aficionado más y lo pasas peor. El último tramo fue tremendo, para arrancarse los pelos".

La segunda vuelta del equipo no fue como la primera, bajó enteros y llegaron las dudas, pero él subraya que "nunca las tuve, en ningún momento. Éramos el mejor equipo y era imposible que se nos escapara. Lo merecíamos cien por cien y estábamos muy bien, pero esa presión de ganar, ganar y ganar no la aguanta nadie y también sabía que íbamos a ascender en la última jornada. Un ascenso es muy complicado, nuestra dinámica era muy buena, llegamos a ponernos a seis puntos del Ciudad de Lucena y todo el mundo lo daba por hecho, pero hasta ahí sabía que íbamos a pasarlo mal. Hay gente que dice que tuvimos suerte, pero no es suerte, es regularidad en las 34 jornadas".

Dos ascensos

Pese a su larga trayectoria, el azulino ha logrado dos ascensos y el primero "fue hace mucho, cuando estaba en el filial del Rayo, que coincidí con Isma Gil en mi primer año de sénior. Luego, estuve diez temporadas en Segunda B y subir a Segunda A es muy complicado", y el conseguido con el Deportivo "fue impresionante, algo increíble, no nos esperábamos a tantísima gente esperándonos. En la recta final de la campaña ya comenzó a ir mucha gente a Chapín, pero fue tremendo. Me quedo con eso, con la forma en la que lo disfrutaron y lo disfrutamos".

Recuperado y con contrato en vigor, espera que la 24/25 sea "una buena campaña en todos los sentidos y ya celebrar un ascenso en el campo sería lo máximo. De todos modos, hay que ser cautos y tener los pies en el suelo. Esta Segunda RFEF no es la de antes, pero no tiene nada que ver con la Tercera y hay que ponerse las pilas. Los rivales son mucho mejores, los campos son mejores, los desplazamientos son más largos... No se pueden comparar las categorías".