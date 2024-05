Miguel Ángel Rondán: "Estoy feliz, revivir al club de mi vida con otro ascenso es lo máximo"

Miguel Ángel Rondán es el hombre milagro en el Xerez CD. El director deportivo azulino ha hecho de todo en un club al que llegó muy joven, en el que jugó once temporadas en la primera plantilla entre Segunda A y B -es uno de los futbolistas con más encuentros disputados con 279- y al que luego pasó a entrar tras su paso por el filial precisamente en la categoría que ya ha abandonado el Deportivo de forma virtual tras el triunfo del domingo ante el Gerena.

El de San José del Valle dio el salto del Xerez CD B a la primera plantilla en el curso 06/07 cuando Pepe Murcia fue destituido en Segunda A. En la campaña 07/08, repitió como técnico, pero transcurridas las primeras diez jornadas de competición dio un paso al lado para hacerse cargo de la dirección deportiva. A partir de ese momento, fue configurando la plantilla que daría el salto a Primera División. En junio de 2010, una vez consumado el descenso a Segunda A, los caminos del 'Capi' y el Deportivo se separaron, pero todos los xerecistas sabían que sería un hasta pronto. Joaquín Morales, en la nefasta campaña 12/13, volvió a recurrir a él y a Esteban Vigo para el banquillo, pero las cosas se torcieron. El equipo bajó a Segunda B y luego a Tercera por impagos,

Una década después, Juan Luis Gil y sus directivos volvieron a llamar a su puerta y en esta oportunidad no se negó, aunque en la 20/21 fue tentado para ocupar el banquillo tras la dimisión de Juan Carlos Gómez. Le pudo su xerecismo y él ha respondido con hechos.

Desde el primer día lo tuvo claro, el objetivo del Xerez CD tenía que ser el ascenso para intentar volver cuanto antes al fútbol profesional, ese del que él disfrutó tanto. Tras conseguir su primer objetivo este domingo, resalta que "estoy muy contento. Volver al club de toda mi vida y revivirlo con otro ascenso es lo máximo. El ascenso a Primera División no es comparable con nada a nivel deportivo, pero este es muy importante para todos por todo lo mucho que había en juego para la entidad y para la ciudad. Jerez merece mucho más, no puede estar en Tercera, tiene potencial para ello y hay que trabajar para conseguirlo".

El futuro "Ahora toca disfrutar y no pensar en el proyecto de la próxima temporada; si sigo ya me sentaré con los directivos y con los técnicos"

El partido ante el Gerena lo vivió "más tranquilo de lo que pensaba, a Lucena iba con más nervios, pero allí me los quité. Volví sereno con el empate, el equipo me transmitió las buenas sensaciones de la parte de la temporada en la que estuvimos más firmes y, aunque hubiésemos tenido que ir a Espiel a por todas, lo hubiésemos conseguido. No tenía dudas el domingo por lo que veía en el campo, como también sabía que el Ceuta B, aunque el Lucena tiene potencial para ganar en cualquier campo, les iba a hacer daño. Cuando el árbitro pitó el final y terminó el partido del Lucena explotamos, todo el trabajo realizado daba sus frutos y tantas horas de dedicación obtenían su recompensa".

Asegura que volvió confiado de Lucena, pero el equipo había generado dudas hasta ese momento y lo considera "no normal, pero sí lógico. Cuando llega la hora de la verdad, los jugadores lo acusan, también son personas, y en nuestro equipo hay mucha gente joven. Jugar en el Xerez CD no es fácil, hay presión, pero al final, gracias al gran trabajo que ha realizado también el cuerpo técnico, se ha conseguido. Todos han contado siempre con toda nuestra confianza".

La experiencia permite a Rondán disfrutar de cada momento, echa la vista atrás y subraya: "Hace un año cuando yo llegué estábamos más cerca del descenso que seguir en Tercera y había en Chapín poco más de 300 aficionados y enfadados. Esta temporada nos ha permitido recuperar masa social, recuperar a muchos xerecistas que estaban desencantados. Con eso me quedo y tengo que admitir que lo más negativo de todo es haber vivido en todos ocasiones un enfrentamiento duro de jerezanos contra jerezanos, no tiene sentido".

Con los deberes hechos, en estos momentos "toca disfrutar el ascenso y una vez que finalice la temporada, ya empezaremos a tomar decisiones. Ahora, no es momento de pensar en planificar nada. Lo primero es tener tranquilidad y esperar a que el club tenga claro qué tipo de proyecto quiere o qué tipo de proyecto puede permitirse a nivel económico. Cuando pase todo, me sentaré con ellos y, si sigo, pues también me sentaré con el entrenador para que me transmita sus ideas y sus intenciones. Es evidente que Segunda RFEF no tiene nada que ver con la categoría que vamos a dejar".