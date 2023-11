"El partido ante el Xerez DFC es complicado y especial y sólo nos vale ganar"

Miguel Reina (31/08/1996, Sevilla) se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de este Xerez CD de la 23/24 que ha comenzado la liga de forma espectacular, aunque la pasada jornada sufriera su primera derrota en Bollullos y recibiera sus primeros tres goles. El sevillano es el líder del líder y es el único futbolista azulino que ha jugado los 900 minutos de liga que se llevan disputados. Encara la cita ilusionado y con muchas ganas porque "nunca he jugado un derbi derbi" y apuesta por el triunfo.

–¿Cómo afronta el partido el Xerez CD después de la primera derrota y de encajar los primeros goles de la temporada en Bollullos?

–Con ganas y con el pensamiento de que sólo nos vale ganar, eso está claro. Lo de Bollullos fue un partido más, todos los encuentros en esta categoría son complicados y en alguno teníamos que perder. No lo consideramos un toque de atención, lo asumimos como un resultado más en una liga muy larga. Es cierto que nos pusimos perdiendo por 3-0 y no nos sentimos nada cómodos en el inicio del partido, no fuimos capaces de plasmar lo que el míster nos pidió durante la semana, pero al final rectificamos en pocos minutos y hasta estuvimos a punto de empatar.

–Hace dos jornadas, el equipo goleó al Puente Genil en el Pedro Garrido, pero este domingo regresa al Chapín...

–Estamos deseando de jugar allí. La verdad es que el ambiente fue muy bueno en el Pedro Garrido y además nos llevamos el triunfo por goleada. Nos quedamos con ese bonito recuerdo, pero lo que queremos es jugar en Chapín, sabemos que los nuestros están más cómodos y por ellos también es importante.

–¿Cómo se espera el derbi?

–Pues derbis derbis no he jugado ninguno y tengo ganas de hacerlo. Va a ser un partido complicado porque, como ya he comentado antes, todos los encuentros lo son. Supongo que habrá un poco más de tensión por todo lo que rodea al choque, por nuestra afición, por lo que se vive en la ciudad y será un poco más especial.

–¿Qué espera del rival?

–Normalmente, nos fijamos en nosotros mismos y la filosofía que tenemos es que nosotros debemos estar bien y, a partir de ahí, luego el entrenador nos da algunas pinceladas sobre el rival. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y creo que lo que tenemos que intentar es ofrecer nuestro mayor rendimiento. A partir de ahí, todos los equipos te ponen las cosas difíciles, todos tienen sus virtudes y sus defectos. No sé si en estos momentos están en la posición que merecen o no. El fútbol en gran parte es justo, tienen cosas buenas, pero también otras no tanto que les han colocado en esta situación. Nosotros estamos en buena dinámica.

–El Xerez DFC fuera sólo ha sumado un punto, pero como local es fuerte y Chapín también es su casa...

–Ese es un aspecto a tener en cuenta, pero estamos más tranquilos porque sabemos que nuestra afición va a responder de una forma increíble. Lo viene haciendo en todos los partidos y en este seguro que más. Ese aliento lo vamos a tener y seguro que ellos sienten esa presión del público.

–A nivel personal las cosas le están saliendo fenomenal...

–El equipo está líder y he jugado todos los minutos, así que estoy feliz. Estoy muy contento con la dinámica, con la forma de entrenar, con el ambiente que hemos creado... A nivel personal, me están saliendo las cosas, pero esto es muy largo, ahora mismo tanto el equipo como yo estamos en un buen momento y hay que intentar mantener la misma línea. El equipo no es que trabaje partido a partido, es que nosotros vamos día a día, entreno a entreno para llegar lo mejor posible a cada encuentro.