Montero no estará ni hoy ni frente al Écija en el banquillo

Nene Montero no podrá sentarse en el banquillo del Xerez CD ni esta tarde en el Gabriel Clavijo de Palmones ante la Unión Deportiva Los Barrios ni el domingo en La Juventud frente al Écija. La entidad azulina no ha llegado a un acuerdo económico con Juan Pedro Ramos para su finiquito y no puede tramitar la ficha del nuevo entrenador.

La oferta que le ha realizado el Deportivo al ya extécnico xerecista no se ajusta a lo que Juan Pedro esperaba y ya hasta la próxima semana no volverán a contactar. Además, al ser hoy día de fiesta, la Federación Andaluza y el Colegio de Entrenadores no admiten ningún tipo de documentación en sus oficinas.

De este modo, Eli, entrenador de porteros del equipo azulino, será el encargado de estar al frente de los azulinos ante el cuadro de Rafael Escobar. No está descartado tampoco que a última hora se pueda unir a la expedición Raúl García, técnico del equipo sénior de Afición Xerecista que milita en Tercera Andaluza. El conjunto de García se mide hoy a las doce al Cruz Roja, en un encuentro adelantado a la jornada del domingo.

Con Juan Pedro se han marchado ya Julio Pineda y Pella y también va a dejar de trabajar para la entidad José Antonio Partida Flor, psicológo deportivo que comenzó a colaborar con el cuerpo técnico xerecista el pasado mes de julio.