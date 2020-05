Los números de Juan Carlos en el Xerez CD

Juan Carlos Gómez está a un paso de renovar su contrato con el Xerez CD para encarar su segundo proyecto al frente del Deportivo en Tercera y sus números son más que aceptables. La temporada 19/20 ha sido positiva si se tienen en cuenta todos los problemas que la entidad ha tenido que solventar a lo largo del curso, un ejercicio que comenzó con la incomparecencia en Arcos en el primer partido de Liga por no saldar a tiempo las deudas campaña anterior y el cambio de gestores, por el paso al lado de Afición Xerecista a mitad de curso.

Los azulinos cuando se pararon las competiciones estaban fuera del descenso, con 29 puntos en 29 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 15 derrotas. Marcaron 31 goles y encajaron 43. El último duelo que disputaron les dejó mal sabor de boca, ya que perdieron el derbi en Chapín ante el Xerez DFC por 2-0 en un partido en el que se quejaron bastante del arbitraje.

El Deportivo se estrenó con un tropiezo en La Granja frente a la Lebrijana en la segunda jornada de Liga y logró su primera victoria en la tercera al derrotar al Córdoba B por 1-2 en la Ciudad Deportiva Rafael Rojas.

Pese a todo, el equipo no terminaba de arrancar, lastrado por la marcha de jugadores llamados a ser importantes por motivos laborales, al no poder compatibilizar el trabajo con los horarios de entrenamientos. Piñero, Luis Castillo y Juanjo se tuvieron que marchar. Después también se despidieron futbolistas importantes como Brian Triviño, Ramón Verdú, Miguel, Edu Brenes o Yeray. Para colmo, las lesiones lastraron al equipo.

En la visita a Ceuta, el Xerez CD recibió el revés más importante del curso, al caer por 5-0. Tras el varapalo, se hizo la luz en casa y el cuadro xerecista sacó adelante su partido ante el Conil (2-1).

El técnico cordobés se tuvo que reinventar durante la campaña y cambió su modelo de juego, dejando a un lado la defensa de tres para apostar por la de cuatro en busca de mejores resultados. Con poco gol pero con una propuesta atractiva, el equipo se ganó a una afición que nunca le abandonó.

Camaleónico, el Xerez CD alternó grandes tardes con otras para olvidar. Plantó cara en La Granja al entonces líder Salerm Puente Genil (0-0) y al mismo Ceuta (2-0) y se dejó sorprender por el colista Córdoba B (2-3). Fuera, derrotó al Coria con un golazo de Ramón Verdú y casi sorprende al Ciudad de Lucena (2-2).

Los jugadores más utilizados por Juan Carlos, con más de dos mil minutos acumulados, han sido Fran Sabaté, Dani Jurado, Borja y Ezequiel, seguidos por Gonzalo, Álex Revuelta y Ricky.