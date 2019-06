Parra: "Me gustaría seguir en el Xerez CD"

Mientras en el Xerez CD se sigue trabajando para tener las mejores condiciones de cara a afrontar la próxima temporada -se ha llegado a un acuerdo para poder utilizar las instalaciones del campo de La Juventud tanto para entrenar como para jugar-, varios jugadores de los que han integrado el plantel xerecista la pasada campaña están pendientes de su futuro.

Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Parra, centrocampista que ha cuajado una gran temporada en el club azulino y que está a la espera de saber si el Atlético Sanluqueño, club al que pertenece, le hace ficha del primer equipo o bien lo deja libre.

A sus 20 años, Parra ha cumplido su segunda cesión en el XCD después de un primer año en el Jerez Industrial, y ahora debe volver al club verdiblanco, que tiene que decidir si le hace ficha del primer equipo. En su primer curso en Tercera División, el jerezano ha disputado un total de 27 partidos con el Xerez CD. Comenzó la temporada siendo indiscutible para Juan Pedro Ramos, anotando el gol de la primera victoria del curso frente al Puente Genil. Posteriormente, una fractura de clavícula le tuvo en el dique seco algunas semanas y tras recuperarse volvió a ganarse la confianza, primero de Nene Montero y por último de Antonio Calle. Disputó 21 partidos como titular y vio nueve amarillas y una roja.

Parra señala que "me he adaptado bien a Tercera y mi idea es seguir en esta categoría. Tengo varias ofertas y si no sigo en el Sanluqueño me gustaría renovar en el Xerez, aunque eso ya no depende de mí".

Al futbolista le agrada la idea de regresar a La Juventud porque "lo ideal es jugar donde entrenas" y también que se mantengan los entrenamientos por la mañana, "algo que ya hicimos a final de temporada y que nos fue bastante bien".

En cuanto a la posible continuidad de Antonio Calle, el mediocentro explica que "el poco tiempo que estuvo me gustó, me transmitió muy buenas sensaciones, unió mucho al equipo y la idea de fútbol que tenía la pillamos rápidamente".