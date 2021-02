Pedro Pacheco: "El Xerez Club Deportivo está que se sale"

Pedro Pacheco, alcalde de Jerez entre 1979 y 2003, ha sido el séptimo invitado en el programa Tardes de Tabanco que presenta Iván Pastor y que se emite por el canal de Youtube del Xerez Club Deportivo. Pacheco, genio y figura, ha dejado suculentos titulares: confiesa ser xerecista desde pequeño; va a seguir ayudando a la entidad "buscando patrocinadores"; no se fue ni cuando "los rifirrafes que tuve con ese señor", refiriéndose a Luis Oliver, a quien tildó de "tunantón" y "vendedor de humo"; no considera que la 'guerra' con el empresario navarro le costara la alcaldía porque "fue el desgaste de 24 años en el cargo"; llamó "incompetentes" a sus dos sucesoras en el cargo, Pilar Sánchez y María José García-Pelayo, que "destrozaron lo heredado no por incompetencia, que sí la tenían, sino por mala voluntad"; y afirmó que "sigo metido en política, pero no en cargo público".

Pacheco comenzó recordando sus primeros pasos en la política, cuando "en Jerez faltaba de todo, estaba todo por hacer y no ha habido mayor transformación de la ciudad", momento que aprovechó para criticar a Pilar Sánchez y García-Pelayo, "unas incompetentes desde el punto de vista profesional", y entre varias 'perlas' apuntó que la Fórmula 1 fue "una idea mía, no era una demanda popular porque cuando vino la gente no sabía ni lo que era la Fórmula 1, quizá no lo supimos explicar y la gente la valoró cuando se fue con artimañas por parte de la Generalitat catalana". En otro pasaje de la entrevista, el exalcalde señalaba que en aquellos tiempos "trabajábamos los fines de semana; ahora no se trabaja ni los sábados ni los domingos ni por la tarde, pero no ahora con la pandemia, antes eh".

Volver a la primera línea política

¿Volverá Pacheco al ruedo político cuando deje de estar inhabilitado? "Yo no me he ido de la política, no tengo cargo público, que es distinto, pero el gusanillo de la política lo sigo teniendo aquí y en Pekín, o Beijing, como se llama ahora. Tienen que ocurrir muchas cosas, porque van a pasar muchas cosas en este país, y todavía falta mucho tiempo. Faltan dos años para las elecciones autonómicas y tres para las Municipales. Si en un año ha ocurrido lo que ha ocurrido... Pero puedo decir que sigo metido en la política hasta aquí (se lleva la mano a la frente), no en cargo público. Cuando voy al centro, me paran y todo el día estoy hablando de política".

Pacheco, ese xerecista

El exalcalde se considera xerecista desde pequeño: "Desde que vivía en la calle Arcos, tenía el carné del Xerez y del Industrial, iba todos los domingos a Domecq. Conocí desde Mayoral, Urcelay, Goñi, Artabe, Donato... Creo que he tenido el carné casi siempre”. También explicó el porqué de la conversión de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva: "Acudimos a la llamada de la Federación Española. Teníamos la necesidad, no queríamos dejar al club en el desamparo, al equipo que representaba a la ciudad. Lo ayudamos, hasta el punto de que no entendieron la venta de Domecq para hacer un estadio impresionante como es Chapín, que reformamos dos veces".

Por entonces, Pedro Pacheco era alcalde y presidente del primer equipo de la ciudad: "Después de hacer el esfuerzo tremendo de fomentar la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, hablar personalmente con los compradores de acciones y no sé qué ocurre que la gente quería que fuese presidente, y no tenía tiempo, de verdad. Luego, en mi época deportiva hubo unas peleas en la parte técnica y el director técnico, que era este chaval de Cádiz (se refiere a Hugo Vaca), no me acuerdo... peleas entre uno y otro que no ayudaron al equipo y bajamos".

La etapa Luis Oliver

Así recuerda Pacheco aquellos tiempos, finales de los 90 y principios del 2000, con el equipo ascendiendo a Segunda División y la marcha del club a Sanlúcar por las obras en Chapín por los Juegos Ecuestres. Tiempos de la guerra Pacheco-Oliver y de aquellas declaraciones tan sonadas en las que el exalcalde dijo que el Xerez no volvería a jugar en la ciudad con Oliver de presidente, aunque poco después ofreciera La Juventud. "El Xerez cayó en manos malas, se dejó guiar por la política y prefirieron ir a Sanlúcar para desgastarnos políticamente. Creo que fue un error porque el campo de La Juventud era el mejor en cuanto a césped de toda la zona y mucho mejor que el campo del Sanluqueño”.

"Oliver era un tunantón, vino como tiburón, tocó todos los palos para intentar enfrentarnos a la afición con el Ayuntamiento y hay gente que se dejó llevar y otros no. Y si veis las fotos de Sanlúcar, estaba la plana mayor del PP arropando a Oliver todos los domingos, descarado".

Pacheco no cree que aquella guerra le costase la alcaldía: "No lo creo, era el final de un ciclo, fueron 24 años a tope, en España eso no se ha conseguido eh, en ciudades grandes eh, en villorrios y pequeños núcleos tal vez. No todo el Xerez estaba de acuerdo con Oliver. A mí lo que me preocupó y extrañó fue ver a algunos xerecistas yendo contra la inauguración del 2002, iban unos cuantos al frente del PP, aunque en política he visto cosas peores. Qué pinta una parte de la afición del Xerez con gente del PP yendo contra ese pedazo de estadio que al día siguiente de acabar los Juegos Ecuestres lo siguió disfrutando el Xerez. Hay cosas que no se entienden”. Así que "yo creo que fue el desgaste, para mí Oliver nunca fue un contrincante, fue un vendedor de humo, aquí tiene sus amistades y me parece muy bien, engañó a todo el que pudo".

El Xerez CD actual

"Siempre he sido del Xerez Club Deportivo, soy Aries y no voy a renunciar ni a abjurar del Xerez Club Deportivo, nunca lo he hecho, incluso cuando nos enfrentamos, en todos los matrimonios hay peleas. Jerez ciudad está en unas magníficas condiciones para volver con dignidad y con fuerza a los lugares en los que estuvo y el Xerez Club Deportivo está muy bien posicionado y al cual vamos a intentar seguir ayudando. Como ciudadano estoy en eso y voy a seguir eh. Creo que aquí hay que trabajar para que el fútbol de Jerez vuelva a la máxima categoría y por su trayectoria e historial, sus dimes y diretes, el que está bien posicionado es el Xerez Club Deportivo. Aquí hay quien ha preferido dividir a potenciar, así es la vida, la naturaleza humana es muy complicada, pero los hechos al final se van a imponer, los hechos son tozudos y al final la realidad pone a cada uno en su sitio".

Polémica con el Xerez DFC

Pacheco apareció en escena a principios de temporada sacándose el abono del XCD y realizó unas declaraciones llamando al Xerez DFC "constructo" ideado por "el amigo del amontillado", en referencia clara a Antonio Saldaña, palabras que motivaron una respuesta en Twitter del concejal del PP y que el club solicitase una rectificación que nunca se produjo. "Mucha gente se sintió molesta por lo que dije, pero yo no quise molestar a nadie. Yo me definí. Yo he sido de este equipo y, a pesar de los rifirrafes que tuvimos en esa época oscura con ese señor que no voy a nombrar más, sigo aquí, no me he ido en contra de, hay que estar a las duras y a las maduras. Yo soy del Barcelona, aunque ahora no lo veo porque estoy cabreado, y del Xerez Deportivo, es que siempre lo he sido, no me lo saco de la manga. Voy a intentar que la gente siga volcándose con nuestro equipo, que siga con esta racha victoriosa y ese es el camino para volver a ocupar el sitio que le corresponde. Estoy convencido de que ese es el camino y la gente, que habla mucho, lo que tiene que hacer es sacarse el carné y, si no, comprar el abono de los partidos y, si no, meter publicad, porque el fútbol es una buena propaganda para la ciudad y genera riqueza".

"Yo creo que el Xerez está que se sale, debe seguir con esta racha sin confianzas y cuanto antes dar el paso a Segunda. Verás como dé el paso a Segunda cuántos hijos pródigos vuelven y bienvenidos. Aquí no hay una afición para tener dos equipos en Segunda, no la hay. A mí me anima ver al Huesca en Primera y me recuerda que el Xerez estuvo y yo creo que Jerez, con perdón al Huesca, como ciudad... y yo creo que hasta el Xerez como equipo también le gana al Huesca. Y en eso estoy y me da igual que alguno se enfade. El tema no es que te agrade, el tema es ser coherente y no manipular a la gente y yo nunca he manipulado a nadie". Así que "voy a seguir ayudando y hacer gestiones para que el Xerez tenga una masa detrás con solvencia, y tenga patrocinadores, en silencio porque aquí no estamos en campaña".