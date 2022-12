Reunión de la comisión deportiva del Xerez CD para analizar los últimos resultados

La derrota del Xerez CD el domingo ante el colista Atlético Espeleño por 3-2 ha hecho saltar las alarmas en el Deportivo, que se ha colocado décimo en la tabla, a cuatro puntos del play-off y con unos números fuera de casa muy pobres. La entidad azulina ya trabajaba en la búsqueda de refuerzos de cara a la segunda vuelta y ahora pisa a fondo el acelerador para sondear más a fondo aún si cabe el mercador para potenciar la plantilla. El objetivo es disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF.

La comisión deportiva azulina se reunió en la tarde del lunes con Juan Carlos Gómez y Juan Pedro Ramos, primer y segundo entrenador, para analizar los últimos resultados cosechados por el equipo fuera de casa -ha encadenado tres derrotas consecutivas-, los motivos de la marcha del equipo y trazar la hoja de ruta en cuanto a bajas y altas.

Los técnicos expresaron su opinión a los dirigentes y ambas partes están de acuerdo en la necesidad de reforzar casi todas las líneas, por lo que al menos llegarán tres nuevos futbolistas. Y para que esos nuevos jugadores tengan ficha tendrán que producirse bajas. En ese sentido, el club no va a esperar demasiado y en los próximos días comunicará a los elegidos que no entran en los planes del entrenador y ya no volverán a trabajar junto al resto de sus compañeros la próxima semana.

La necesidad de firmar a un delantero desde que Lobo se marchó al Bollullos justo la semana en la que Paco Peña presentó su dimisión es imperiosa y clave. El equipo se quedó sin un referente y, aunque marca goles, tiene carencias a la hora de resolver. Hasta el momento, jugadores como Cascajo, Soto, Álvaro Rey o incluso Iván Navarro, que la pasada campaña fue el pichichi del equipo con nueve goles, pero que este curso no se ha estreno, han asumido ese rol.