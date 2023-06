Rondán avala el fichaje de Checa por el Xerez CD: "Me da mucha confianza"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, trabaja codo con codo con el nuevo entrenador azulino, el nazareno José Carlos Romero Infante 'Checa', en la confección de una plantilla que va creciendo con el paso de los días. De momento, el club azulino ha anunciado las renovaciones de Joselito, Ramón García, Iván Navarro y Migue García y los fichajes de Álvaro Durán, Ranchero, Adri Rodríguez, Diego Domínguez y Antonio Jesús. Además, Jesús Soto tendrá ficha de la plantilla.

El secretario técnico azulino, que trabaja ahora en varias líneas, entre ellas firmar a dos porteros, uno de ellos sub-23, ha estado presente en la puesta de largo de Checa como técnico xerecista, reconociendo que en un primer momento "cuando me proponen el tema de Checa lógicamente al principio como no nos conocíamos tenía las reticencias de cualquier aficionado".

Miguel Ángel explicaba que "de cara a toda la corriente de ilusión que queremos crear lógicamente choca un poco" hacerse con los servicios de un entrenador sin demasiada experiencia, pero advirtió que "no porque entienda que no está preparado o que no tenga experiencia, eso es algo que a mí me da igual, simplemente es porque no lo conocía".

"Estoy convencido -prosiguió- que una persona que ha estado en esta categoría o superiores durante 20 años, que ha pasado por infinidad de vestuarios, infinidad de entrenadores buenos, malos y regulares, si no es muy torpe, y desde que lo conozco estoy convencido de que no, habrá cogido más experiencia que cualquier otro que lleve 20 años entrenando en estas categorías. No me preocupa absolutamente nada", señaló. Es más, añadía que "me da mucha confianza, una vez que hemos hablado de fútbol cada día estoy más contento porque a toda esa experiencia le une la ilusión que trae y eso se transmite y él la trae".