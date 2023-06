El enfado de Joaquín Morales con el Xerez CD: "¿No había otro entrenador?"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha explicado durante la presentación de Checa como nuevo entrenador azulino los motivos que ha llevado al club a decidirse por un preparador con poca experiencia en los banquillos, al tiempo que también quiso aclarar si existe alguna conexión entre la llegada del nazareno y el club del que procede... presidido por Joaquín Morales.

En primer término, 'Titín' tomó la palabra para explicar "por qué está aquí Checa, contestas a esas preguntas que se están haciendo los xerecistas y los que no lo son también". De esta forma, dijo que Checa "viene como apuesta del grupo inversor, pero también ha pasado el filtro de nuestro director deportivo".

El proceso, según el presidente azulino fue así: "Me lo presentan, me comentan que les gustaría que fuese el entrenador del Xerez CD la próxima temporada, me pongo en contacto con Miguel Ángel, que no lo conocía, vino aquí y se reunió con él".

A renglón seguido: "Yo se lo dije muy claro a Miguel Ángel, si él creía que no era el entrenador oportuno para el Xerez CD, hablaríamos con el grupo y decidiríamos que no lo fuese. Miguel Ángel me comenta que aunque no tiene experiencia, viene con muchísimas ganas y creo que es lo que necesitamos aquí en el Xerez para conseguir el objetivo que queremos este año".

Y por último, la vinculación con Joaquín Morales: "Me gustaría también explicar otra cosa. Viene de un club del que es presidente Joaquín Morales y parece que ha creado un poquito de controversia entre los aficionados xerecistas. Quiero decir que cuando Joaquín Morales se entera de que estamos detrás de Checa me llama mosqueado diciéndome "Titín, ¿no había otro entrenador que no fuera Checa?". Le comenté lo del grupo (inversor) y sin problema".