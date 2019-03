Batacazo de los azulinos en Lepe (4-1)

El Xerez Club Deportivo de Antonio Calle suma su segunda derrota consecutiva tras caer goleado en Lepe ante un San Roque que toma aire en la pelea por evitar el descenso. Los azulinos se han adelantado por medio de Amin pero antes del descanso encajaban dos goles prácticamente consecutivos que han llevado la firma de Toscanini. En la reanudación, Higor Rocha y Rodrigo sentenciaron en la que ha sido la victoria más plácida de los onubenses esta temporada.

De esta forma, el exrecreativista Cheli, cuarto técnico esta temporada en el San Roque, ha podido debutar con triunfo, todo lo contrario que Antonio Calle, una vez más en la grada y sin poder sentarse en el banquillo, que suma su segunda derrota. Y es que el Xerez CD, tras marcar el 0-1 por medio de Amin, desapareció del partido por completo y quedó a merced del juego de los locales.

Empezaba el Xerez CD con muchas ganas, tantas que en el saque inicial Sergio Narváez buscaba la sorpresa chutando desde medio campo para sorprender a Miguel. Así marcó el 0-1 en casa del Sevilla C. Esta vez no ha habido tanta suerte. Respondía a los cinco minutos el San Roque con una falta botada por Camacho que atrapaba Lutzardo en dos tiempos sin mayores complicaciones. La igualdad reinaba en los primeros compases del encuentro y no llegaba el peligro en ninguna área.

La primera gran ocasión de gol llegó para los locales llegó rondando el minuto 20. Fran Lepe disparaba escorado con la puntera tras una jugada muy rápida y Lutzardo, en una gran intervención, salvaba el primero de los onubenses. Cinco minutos después marcaba el Xerez CD en una jugada en la que el San Roque estaba con diez jugadores sobre el terreno de juego. Alberto Fernández profundizó, dio el pase atrás y la asistencia la aprovechó Amin para batir a Miguel Guerrero con un disparo picado.

Tras el 0-1 de Amin, el XCD desaparece del partido y se ve superado por el San Roque

A partir de entonces el San Roque se hizo con el dominio del encuentro y buscaba el empate en la portería que custodiaba Lutzardo. Cuando los xerecistas ya se veían yéndose con ventaja al descanso, llegaron unos minutos nefastos para los intereses de los azulinos. Así, en el minuto 38, un centro medido de Sergio Martínez lo remataba Toscanini por la escuadra de Lutzardo. El delantero se cobraba su venganza personal empatando el encuentro tras ver como el Xerez se había adelantado cuando él se encontraba lesionado. Pero no iba a quedar ahí, dos minutos después, Higor bajaba con la espuela un balón largo de los locales, la pelota le caía de nuevo a Toscanini y el delantero remataba un disparo ajustado al fondo de las mallas en el que poco podía hacer Lutzardo.

En la segunda mitad, Calle buscó más profundidad dando entrada a Samuel Ayala y Guerrero pero el Xerez CD no jugó a nada y el San Roque a la contra acabó matando el partido con dos tantos más. Así, tras un pase en largo, Higor Rocha se quedaba completamente solo ante Lutzardo, al que lograba batir en el mano a mano. Cheli, que estaba teniendo un debut inmejorable, aún se había guardado dos cambios y dio entrada a Miguelito y Pera, que dinamitaron el encuentro aún más ante un cansado Xerez CD, que ya había gastado todas sus sustituciones, sin mucho acierto, a media hora para el pitidio final.

Aún había lugar para un cuarto gol de los de Cheli, a falta de tres minutos para el final, Rodrigo cazaba un rechace a la salida de un saque de esquina botado por Camacho y remataba a gol con la permisividad de la defensa jerezana, que se vio ampliamente superada en el tramo final de partido en lo que fue probablemente el mejor partido de la temporada para los aurinegros.