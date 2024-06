¿Cómo es la Segunda RFEF que le espera al Xerez CD?

El Xerez CD, una vez logrado el ascenso a Segunda RFEF el pasado mes de mayo, ya trabaja en la planificación de la próxima campaña en una categoría nueva, en la que nunca ha militado, y que es muy diferente a la extinta Segunda B, en la que sí compitió durante bastantes cursos. Aunque ahora es el cuarto escalafón del fútbol nacional y antes era el tercero, es bastante más complicada de lo que muchos aficionados pueden pensar y salir de ella, además, no es nada fácil.

Desde su creación, para configurar los grupos se ha atendido al criterio geográfico, marcado por los ascensos y descensos. El Xerez CD estará en el Grupo IV, en el que la campaña pasada militaron escuadras andaluzas, murcianas, castellano-manchegas y alicantinas. En total, la Segunda RFEF está integrada por 90 clubes divididos en cinco grupos de 18 cada uno. La competición, en base al número de participantes, comenzará el primer fin de semana de septiembre (1), aunque podría retrasarse igualmente al 8.

Los rivales

En el Grupo IV este curso el Sevilla Atlético ha subido como campeón y tras la fase de ascenso lo hicieron Betis Deportivo, Marbella FC y Yeclano Deportivo y ya no están, mientras que el Orihuela finalmente se quedó. De cara al próximo también se han producido diez vacantes, las cuatro plazas de los que han dado el salto y seis de los descendidos (cinco más el Manchego, que disputó el play-off de descenso y lo perdió).

Los ocho andaluces de la categoría junto al Xerez CD son San Fernando, que ha bajado, lo mismo que Linares y Recreativo Granada, Juventud Torremolinos, campeón del Grupo IX, Estepona, Balompédica Linense, Atlético Antoniano y Cádiz Mirandilla y el Xerez DFC está a un paso de lograrlo. Peleará en la final ante el Jove Espanyol. Lo normal es que todos estos equipos queden encuadrados en el mismo grupo, pero no siempre ha sido así en la corta historia de esta nueva categoría.

Calendarios

La Federación Española de Fútbol establece los calendarios, las fechas de los partidos y las designaciones arbitrales, pero los clubes que actúan como locales tienen la potestad de fijar el horario exacto de cada encuentro o al menos así ha sido hasta ahora. Del mismo modo, las dos últimas jornadas de la competición se disputarán en horario unificado para aquellos partidos cuyos resultados puedan afectar a la determinación del campeón, la participación en la fase de ascenso o su puesto definitivo, participación en la fase de descenso o el descenso directo de categoría, así como la participación en otras competiciones de la RFEF. El horario será notificado en tiempo y forma por el Departamento de Competiciones.

Sistema de competición

Al término del campeonato, ascienden a Primera RFEF diez equipos de los 90 antes citados. Los cinco campeones de sus grupos suben de forma directa y los otros cinco por fase de ascenso. Los cuatro equipos clasificados entre el segundo y el quinto (veinte en total) se cruzan en dos eliminatorias a ida y vuelta de la que salen las cinco plazas restantes.

Mientras, los cinco últimos clasificados de cada grupo pierden la categoría de forma directa y los cuatro decimoterceros con peor puntuación disputan la promoción por la permanencia para decidir dos equipos más que descienden. De este modo, pueden producirse hasta seis descensos en un mismo grupo.

Hay que apuntar también en este sentido que obtienen una plaza en la Copa del Rey los cinco primeros conjuntos de cada grupo (es decir, el ascendido y los que disputan play-off), excluyendo a los filiales y los conjuntos dependientes.

Normativa y licencias

Los 90 clubes que componen la categoría deben estar inscritos de forma correcta a mitad de julio para asegurarse competir en la categoría y se comprometen a presentar un presupuesto no inferior los 400.000 euros y disponer a lo largo de la temporada de un número mínimo de 14 licencias P de jugadores.

Los clubes podrán obtener un número máximo de 22 licencias de futbolistas en su plantilla, de las cuales no podrá haber más de dieciséis mayores de 23 años debiendo ser el resto de jugadores menores de esa edad, siempre teniendo en cuenta las altas y las bajas que se pudieran producir a lo largo de la campaña, de tal forma que el plantel no podrá contar con más de dieciséis futbolistas mayores de 23 años.

Otra de las novedades para esta categoría es que los clubes, con carácter obligatorio, deberán tener adscrito a la plantilla, mediante la correspondiente licencia, a un médico colegiado que deberá estar presente en todos los partidos que dispute el club como local y deberá asumir las responsabilidades concernientes al control antidopaje, entre otras. Además, en todos los partidos deberá estar presente en el campo una ambulancia medicalizada.

Televisión

La categoría será nueva para el Xerez CD y muchos seguidores se preguntan si los partidos que dispute el equipo fuera de casa se podrán ver por alguna plataforma. El marco televiso es un caos, porque no existe un un paquete conjunto, al menos hasta este curso que acaba de finalizar. Hay equipos que tienen un acuerdo con Football Club, otros con plataformas privadas -el Deportivo lo tiene con MundoMÓVIL Network-, los de los filiales se pueden seguir en sus respectivas plataformas de forma gratuita y, otros, directamente no tienen ni recursos ni acuerdos y no se podrán ver.