Vicente Vargas se despide del Xerez CD "agradecido" en el día del tercer aniversario del ascenso en Lora

28 de mayo de 2017. El Xerez CD lograba ante el Lora (1-1) en el campo de Nuestra Señora de Setefilla el último ascenso de su larga historia a Tercera División. No era el más importante, ya que alcanzó la gloria el 13 de junio de 2009 con su entrada por la puerta grande en Primera División, pero sí fue uno de los más celebrados por los aficionados debido a la crítica situación económica e institucional de una entidad que se debatía entre la vida y la muerte.

Aquella calurosa mañana, Vicente Vargas lograba su segundo ascenso consecutivo con el Deportivo como técnico. Justo tres años después se ha despedido de la entidad de forma oficial. Lo ha hecho como llegó, sin hacer ruido y agradecido por la oportunidad que le ha brindado la entidad azulina: "Cuando llegué al Xerez CD era un entrenador de la provincia y ahora me conocen en todos lados a nivel nacional y eso se lo tengo que agradecer a este club siempre. Hoy se cumplen tres años de aquel ascenso y es un día bonito para recordar, es una bonita fecha para despedirme del xerecismo".

Vargas abrió la rueda de prensa dando las gracias a los dirigentes por el acto y "saben que no es un adiós, que en el momento que me necesiten para algo sólo me tienen que llamar" y tampoco se olvidó de "los técnicos que han trabajado conmigo, a los jugadores y a los aficionados y socios, que siempre me han apoyado. Especialmente, no me puedo olvidar del apoyo de los integrantes de Afición Xerecista, que han sido mis compañeros siempre, Juan Miguel Becerra, Adolfo Sánchez, José María Martel, Luis Páez, Antonio Quirós y José Manuel Vilarchao. Además, no me quiero olvidar de José Manuel Gamero, jefe de prensa del club, y de Antonio Gallego, delegado de campo, que son mis grandes amigos, de mi familia y de los técnicos de esta temporada".

Tras terminar su vinculación con el Xerez CD está abierto "a oír ofertas para seguir trabajando. De todos modos, si no estoy trabajando y este club me necesita, todo es hablarlo. Dije hace tiempo que yo no le iba a causar ningún problema al Xerez CD y no se lo he causado, aunque defiendo mi tema económico".

Vargas ha destacado lo que ha supuesto para él su paso por el Xerez CD y confesó: "Me quedo con todo lo bueno, con los dos ascensos y con los tres años en Tercera. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el club y me olvido de los momentos malos. El fútbol es así".

Además también desveló que "si no estoy trabajando y tengo tiempo libre, tengo claro que estaré en La Granja viendo los partidos, seré un habitual de la grada. Hay gente a la que podría criticar por su comportamiento, pero no quiero enfrentamientos ni problemas. No he pedido explicaciones ni quiero saber los motivos. Mi etapa ha finalizado y ya está. Vivimos en unos momentos graves y los gestores me dan la oportunidad de agradecer a todos haber disfrutado de estos cinco años con sus problemas y sus beneficios".

Juan Luis Gil "Le estamos agradecidos por lo que ha hecho aquí y por el esfuerzo económico"

Juan Luis Gil, uno de los gestores de la entidad, tuvo palabras de agradecimiento para Vargas: "Esto no es una despedida, es un hasta luego. Hemos sido claros con él y le agradecemos todo lo que ha hecho por este club, con él logramos el ascenso a Tercera en Lora, que ha sido el más importante en la historia del Xerez CD. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe si volverá a estar aquí con nosotros".

Gil también explicó: "Quiero resaltar que ha hecho un esfuerzo muy grande con el tema de todo el dinero que se le debía para llegar a un acuerdo con nosotros y esa buena voluntad no la tiene cualquiera. Es xerecista".