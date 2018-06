"Vengo a devolver al Xerez CD donde merece"

Sergio Narváez llega al Xerez Club Deportivo para "devolver al club al lugar que se merece". Así lo expresó el futbolista jerezano de 32 años en la presentación como nuevo jugador del XCD, al que regresa 12 años después de su salida y en el que llegó a debutar en Segunda División A en la temporada 2004/2005. El centrocampista jerezano se mostró confiado en que su hermano David terminara aceptando (como así fue) la oferta del club "para volver a jugar juntos doce años después" y admitió que el año se presenta ilusionante pero también complicado "porque el Grupo X de Tercera siempre es de los más difíciles".

En su comparecencia ante los medios, Sergio Narváez explicó que "en primer lugar, estoy contento y feliz porque llevaba 11 o 12 años fuera de casa, casi siempre jugando en Segunda B y ha llegado la hora de reflexionar con la familia. Es importante estar aquí en Jerez y una vez aquí lo que quiero es retirarme donde debuté con 18 años; vengo con muchas ganas, como si ahora tuviera esos 18 años. Vicente Vargas llevaba un par de años intentándolo y este año no me lo he pensado, hemos estado una semana ahí porque faltaban unos flecos pero se ha llegado al entendimiento".

La temporada pasada fue un calvario para el XCD por los problemas para jugar y entrenar y también por los impagos. En ese aspecto, Sergio Narváez aseguró estar tranquilo: "He recibido la llamada de Vargas y también del grupo inversor y me garantizaron estabilidad, que es lo más importante para mí. En eso se piensa, pero me han garantizado la estabilidad y la llamada de López Ramos fue determinante; ya lo tuve de segundo entrenador en el Marbella y tengo confianza con él al igual que con Vicente, que es el que más ha insistido y es un poco lo que estamos diciendo, firmo tres años, tengo 32 y estaría hasta los 36. Me fijo en Pedro Carrión, que es un tío que con 40 años asegura goles. Hay que fijarse en él y respetarlo mucho", explicó.

El centrocampista señaló también que llega para aportar "lo que aporto en todos los sitios donde he estado: trabajo, esfuerzo, sacrificio y humildad, que es la palabra que yo más digo. Si tenemos un grupo sano y empezamos bien y tenemos los jugadores que creo vamos a tener no tendremos problemas, habrá gente de calidad en el equipo". Y es que la temporada se presenta ilusionante aunque Narváez cree que "hay que ir poco a poco. Los fichajes son ilusionantes y las renovaciones son importantes. No hay que levantar las campanas al vuelo porque la Tercera es muy competitiva y más este año con los filiales que hay. Vamos a trabajar día a día y demostrar que podemos estar arriba. Vengo a devolver al Xerez a donde estuvo".

También se mostró ilusionado con poder jugar con su hermano David -antes de que el club hiciera oficial su incorporación- varios años después: "Lo estoy hablando con él y he firmado con la ilusión de que jugaremos juntos. Él lo dijo también hace unos días. ¿Por qué no? Hace muchísimos años que no jugamos juntos, sería importante para la afición y para nosotros. He hablado con él y está con confianza de venir. Faltarán unos flecos, no sé si ha hablado con Vicente. Yo quiero que venga".