Brian Martín espera "ayudar" con goles para "entrar en play-off y ascender"

Brian Martín ha sido presentado este lunes como nuevo futbolista del Xerez CD en las instalaciones de la empresa Boox, patrocinador del club azulino esta temporada. El ansiado delantero centro llega procedente de la Gimnástica de Torrelavega, equipo del Grupo 3 de la Segunda RFEF y la pasada temporada militó en el Atlético El Paso de La Palma, donde anotó 13 goles siendo el máximo goleador de un equipo que dio el salto desde la Tercera RFEF canaria.

El nuevo punta azulino no se ha podido entrenar con sus nuevos compañeros este lunes y lo hará ya el miércoles cuando el equipo regrese al trabajo, ya que Juan Carlos Gómez ha dado a la plantilla descanso este martes. Brian ha tenido un fin de semana 'movido', ya que viajaba el domingo desde Tenerife a Madrid con destino a Santander para recoger las pertenencias que aún tenía en Torrelavega y condujo toda la noche para estar este lunes en la ciudad.

Martín, de 26 años, aterriza en un Xerez CD que, con 19 tantos, está muy necesitado de gol. Los máximos anotadores del equipo son Joseliyo y Cascajo, ambos con cuatro tantos, el primero actuando desde la banda y el segundo jugando en una posición a la que se ha tenido que adaptar. El atacante tinerfeño, que sí es delantero centro puro, no se ha puesto una cifra de goles cuando se le ha preguntado en la presentación y sí ha afirmado que intentará aportar su "granito de arena" para conseguir el objetivo.

El nuevo jugador xerecista apuntaba en sus primeras palabras que "sé al club que vengo, un club histórico de toda la vida en España, tengo muchas ganas y aportaré mi granito de arena para poder conseguir el objetivo, creo que el Xerez tiene que estar lo más arriba posible".

Sobre sus características, indicó que es "un delantero rápido, el año pasado me volví a reencontrar con el gol" porque "hacía tiempo que no marcaba tanto, tengo buen disparo y sobre todo gol" y preguntado por si puede ser demasiada presión llevar sobre sus hombros la responsabilidad de ser el hombre gol azulino apuntó que "no me pongo esa responsabilidad, sé dónde vengo y si puedo marcar goles bienvenidos sean, pero vengo a ayudar al equipo".

Brian ha seguido al Xerez CD en las últimas semanas y afirma que viene "a sumar y a ayudar lo máximo posible para conseguir entrar en play-off y lograr ascender", aunque es consciente de que la situación es compleja al estar a 7 puntos del play-off: "La cosa está difícil, no voy a engañar, pero acaba de empezar la segunda vuelta y haciendo buenos partidos en casa y sacando puntos fuera creo que lo podemos conseguir. Esperemos revertir la situación, estando unidos lo vamos a conseguir".