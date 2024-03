Xerez CD-Bollullos: una obligación que cumplir

Sin margen de error. El Xerez CD tiene en Chapín este domingo (18:00) una obligación que cumplir tras dos derrotas seguidas, en casa contra el Pozoblanco (1-2) y en el Manuel Polinario la pasada jornada frente al Salerm Puente Genil (3-2), encajadas de diferentes maneras. Afronta un examen que debe aprobar si no quiere complicarse y exponerse a ceder el liderato justo antes del derbi ante el Xerez DFC, un rival que en la primera vuelta marcó territorio y se llevó el triunfo cuando pocos lo esperaban. Recibe al Bollullos, que es 11º con 33 puntos. Además, debe aprovechar igualmente el tropiezo del Pozoblanco en el Carlos Marchena ante el Cabecense (1-0) para abrir más brecha con el cuadro cordobés, que se le había acercado.

Con los números en la mano, el color azulino es el que debe imperar, pero en fútbol siempre dos y dos no son cuatro. Aún así, el cuadro de Checa parte como claro favorito contra un adversario que se ha desfondado y que no tiene nada que ver con el cuadro que en la primera vuelta se convirtió en el primero que derrotó a los xerecistas (3-2). Su mejor puesto este curso ha sido la tercera plaza, posición que ostentaba en la 15ª jornada, pero desde entonces todo ha ido a peor. Ha sumado seis puntos en los últimos once partidos, es 11º y ha cambiado de entrenador. Mario Rodríguez dimitió hace dos jornadas y ha cogido las riendas del plantel Manuel Jesús Leal 'Kiki', que debutó la pasada semana con un empate ante el Córdoba B. Para este compromiso recupera a Carlos Ramírez y Álex Rubio, que por sanción se perdieron el partido con el filial blanquiverde.

Sorpresas

Los azulinos encaran el primero de los tres partidos que deben jugar en Chapín de forma consecutiva, dos como locales y la próxima jornada como visitantes para disputar el derbi, con dos ausencias obligadas. Armengol cumplirá el segundo de los dos choques de sanción que le cayeron por la roja directa ante el Pozoblanco y Belizón estará al menos cuatro semanas de baja porque tiene fracturadas dos costillas tras chocar con César, el exportero azulino que del Puente Genil. Pero las novedades no terminan ahí. Charaf es alta tras superar su lesión de rodilla, De Rueda vuelve y el sub-23 Manu López también ha entrado en una convocatoria en la que no están ni Juan Delgado ni Ramón.

El nazareno, después del revés en el Polinario, realizará cambios, unos por decisión técnica y otros obligados. De entrada, el experimento del doble lateral en Chapín no debe repetirlo y con Ramón fuera, Paco Torres estará en el lateral derecho. Adri Rodríguez también es firme candidato a regresar al centro del campo y Diego Domínguez debe ser el referente. Sin Belizón, Iván Navarro, Antonio Jesús y Perotti pueden ser los elegidos para escoltar a Diego. De todos modos, Charaf, en función de su estado, podría aparecer en la mediapunta en lugar de Antonio Jesús. La portería también es una incógnita y el madrileño Isma Gil también cuenta con opciones de salir de inicio.