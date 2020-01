El Xerez CD acuerda con Edu Brenes y Yeray Jiménez la rescisión de sus contratos

Edu Brenes y Yeray Jiménez ya no son jugadores del Xerez CD. Los dos futbolistas sevillanos y el Deportivo han llegado a un acuerdo para la rescisión de sus respectivos contratos con la mediación de la AFE.

Los jugadores mostraron su intención de abandonar la entidad el pasado mes de diciembre alegando falta de cobro, se pusieron en contacto con la AFE para exponer su situación y solicitar la carta de libertad y finalmente la Comisión Mixta ha mediado y resuelto.

Edu Brenes se despide de la entidad azulina con catorce partidos disputados, 529 minutos acumulados y un gol, en La Granja en el triunfo ante el Rota. Yeray ha tenido mucha menos participación. Ha jugado solamente ocho encuentros y sumados 364 minutos. También ha marcado una diana, precisamente también en la cita frente al cuadro verderón.

Juan Carlos Gómez, técnico azulino, ha destacado sobre la salida de los dos jugadores que "ellos querían marcharse, han cumplido con su voluntad y nada más, están fuera. Quiero a gente comprometida y ellos no lo estaban. La plantilla se me queda con veinte futbolistas, no está y con lo que hay debemos tirar para adelante".