Xerez CD-Gerena: toca refrendar la mejoría en Chapín

El Xerez CD pone en juego este domingo (17:00) en Chapín frente al Gerena tres puntos de vital importancia de cara a sus aspiraciones de acercarse a los puestos de play-off. El Deportivo rompió la pasada jornada en Pozoblanco (0-1) su dinámica negativa, especialmente fuera de casa, y ahora necesita refrendar la mejoría ante un rival directo, es quinto clasificado, y ante su afición, molesta con el equipo tras la imagen ofrecida frente al Córdoba B (1-1) y al Ciudad de Lucena (0-1).

Los azulinos deben sumar su segundo triunfo consecutivo para demostrar que lo del pasado domingo no fue un mero espejismo y sí fruto de un cambio de actitud, como Juan Carlos Gómez ha asegurado. El técnico defiende la transformación, confía en revertir la situación y en sacar el máximo partido a una plantilla que ha incorporado hasta el cierre del mercado a seis jugadores, Kevin, Chicho, Dani del Moral, Alejandro Satoca, Álex de Rueda y Brian Martín.

El entrenador azulino ha citado a todos sus jugadores para el enfrentamiento de este domingo y sólo cuenta con la baja del central Urri, que se lesionó en los primeros minutos del partido en Pozoblanco, sufre una microrrotura en el isquio y estará al menos dos semanas de bajas. Kevin debutó el domingo y también acabó con molestias en los abductores, pero las ha superado en los últimos días y podrá ser titular.

El regreso de Migue

La gran novedad de la convocatoria la protagoniza el centrocampista Migue García, que está a punto de reaparecer después de un año de calvario por la grave lesión que se produjo en su rodilla derecha en el Pedro Garrido en febrero del pasado año en el partido que el Deportivo le ganó al Utrera.

El astigitano no pasó por el quirófano, intentó recuperarse con un tratamiento conservador, en mayo recayó cuando ya entraba en la recta final de su rehabilitación y ya sí tuvo que ser intervenido. Ahora, vez la luz la final del túnel y está llamado a convertirse en el mejor refuerzo de un Deportivo que le necesita por lo mucho que puede aportar a todos los niveles. No será titular, pero los minutos que le dé el técnico serán celebrados.

Contra el cuadro pozoalbense, Juan Carlos revolucionó el once, apostó por algunos jugadores con menos protagonismo hasta el momento y la jugada le salió bien. Ahora, es de esperar que mantenga el mismo bloque, aunque también hará retoques. En defensa, tendrá que realizar un cambio obligado por la lesión de Urri. Rubén o Luna pueden ocupar su plaza. Arriba, Joseliyo también recuperó la titularidad y, junto a Álvaro Rey, está llamado a tirar del carro y aportar chispa, calidad y gol. Cascajo, autor del gol del triunfo no salió de inicio y este domingo sí podría hacerlo.

El Deportivo, al igual que en Pozoblanco, tiene las estadísticas en contra. El combinado xerecista se ha visto las caras con el Gerena en nueve ocasiones y sólo ha ganado una, la pasada temporada y en La Rinconada (1-4).

El Gerena, con Adri Rodríguez

El Xerez CD no lo tendrá fácil. Aunque el Gerena no se encuentra en su mejor momento de la temporada, el cuadro de Juan Ramón, que está castigado y no podrá estar en el banquillo, es de los mejores de la categoría y está configurado para pelear por el ascenso. En estos momentos, tiene 30 puntos (15 ha sumado en casa y otros 15 a domicilio) y cuenta con la baja de Gustavo, sancionado con un partido. En el cuadro minero, por contra, sí estará el exazulino Adri Rodríguez, que firmó por los rojinegros tras su mala experiencia en el Atlético Sanluqueño, y se ha convertido en titular indiscutible.

El conjunto hispalense no levanta cabeza en las últimas jornadas y llega tras sumar un punto de nueve, el empate logrado la pasada jornada en el Leonardo Ramos de La Rinconada ante el Córdoba B. Antes, perdió con el El cuadro de Juan Ramón Martín empató sin goles contra el Córdoba B días en el Atlético Espeleño y el Salerm Puente Genil. Los azulinos están a seis puntos de los sevillanos y, de vencer, se colocarían cerca de los puestos de play-off.