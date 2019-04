El Xerez CD afrontó una semana más su partido sin entrenador después de la marcha de Calle. Tras ganar al Guadalcacín (3-0), David Narváez, autor de dos de los tres goles azulinos, fue el encargado de comparecer en rueda de prensa.

El mediapunta explicó que "estamos contentos con el resultado. Sabíamos que el Guada nos iba a apretar de inicio pero tampoco han podido tanto. Ha sido un partido poco vistoso. Es triste jugar un encuentro de esta forma, ya que llevan muchas jornadas descendidos y los chavales demasiado han hecho. Han sido capaces de mantener la categoría durante cinco temporadas y este año les está tocando vivir la peor cara del fútbol. Chapó por ellos, la próxima temporada seguro que es uno de los equipos punteros en División de Honor".

Sobre el Deportivo, resaltó: "Seguimos trabajando muy bien, tenemos aún los conceptos de Calle, quedan tres partidos y vamos a intentar ganarlos los tres. Sin entrenador no lo estamos pasando bien, tiramos del carro los capitanes y los veteranos. Tenemos que competir".

La Granja registró una buena enterada y David agradeció "a todos los que han venido el apoyo. Ojalá hubiesen venido todos los de Chapín, que fue apoteósico, pero no nos podemos quejar, los fieles siempre están ahí. Nosotros estamos orgullosos de este Xerez CD y ellos nos ayudan a estarlo por su respaldo".

Con sus dos tantos de ayer, es el pichichi del equipo y "es un orgullo. Pese a que al principio no jugaba tanto como ahora, ahí está mi aportación, llevo ocho goles y voy a por más. Quiero jugar y necesito jugar por todo lo que me he perdido durante la primera vuelta".

Jesús Mendoza, técnico del Guada, se mostró resignado al final del choque: "Aguantamos bien el primer tiempo, aunque nos faltó un poco de intensidad a la hora de la presión. Ellos tampoco nos inquietaron demasiado, salvo en un par de internadas por banda y con un par de lanzamientos desde fuera del área. En el segundo tiempo se acaba el partido con el penalti. Si a un equipo que está limitado encima le quitas un futbolista... Creo que antes que el del Xerez hubo otro penalti claro a Juanma Carrasco, hasta Alberto que ha entrado en nuestro vestuario nos lo ha comentado".

Además, añadió: "Son cosas que nos vienen sucediendo partido tras partido. Los chavales están fastidiados porque estamos en una mala situación y encima nos machacan. La jugada fue rápida y justita. Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que el defensa le pone la mano para molestar, a David se le va el control y la pelota le llega fácil al portero. Es riguroso el penalti y si encima expulsa a Diego... Se acabó el partido. Ha sido una pena pero es lo que estamos viviendo jornada tras jornada. Nos pasó el día del Coria y estamos deseando que acabe la temporada, a ver si esto pasa rápido".

Por último, Mendoza admitió que se había sentido "bien" con la que ha sido y es su afición. "Había bastante gente y el reconocimiento a la cantera ha estado bastante bien, ha sido bonito. A ver si poco a poco el club resurge y sale de esta categoría. A ver si la próxima temporada hacen un buen equipo y puede luchar por ascender".