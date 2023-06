El Xerez CD y Joseliyo separan sus caminos

Joseliyo no jugará en el Xerez CD la próxima temporada 23/24. El club azulino ha anunciado este miércoles la no continuidad del antequerano, futbolista que llegó al Deportivo en la campaña 21/22. En sus dos campañas como jugador azulino, el atacante malagueño ha anotado 13 goles en Liga, 6 con Emilio Fajardo y 7 la pasada campaña, si bien 3 fueron en el último encuentro de la temporada contra el Atlético Espeleño.

El jugador se ha despedido del club en redes sociales con el siguiente mensaje: "Y llegó el momento, en el que debo de despedirme de la que ha sido mi hogar durante dos años, el Xerez CD. Gracias por hacerme sentir que este era mi sitio y que estaba destinado a jugar y dar todo de mi en este equipo. Ha sido una experiencia inolvidable porque sentir y defender estos colores es un orgullo".

"Me gustaría agradecer -continúa- a la directiva todo y cuanto han hecho por mí, por su trato profesional y personalmente, especialmente al presi, Titín, quien me tendió la mano desde el principio al igual que Piru y Miguel. Y sin ninguna duda el mejor delegado que puede tener este equipo, mi Alan, mi mano derecha e izquierda durante mi paso por el club, quien me animó en los malos partidos y me decía qué mejorar en lo que salían bien".

"Por último, y más importante, gracias a la afición, a mi gente, quien me ha apoyado tantísimo y me ha hecho disfrutar de esto llamado fútbol, ha sido un placer poder disfrutar de cada uno de ustedes. Tengo claro que no habrá ninguna como esta, porque lo que se lleva en el corazón, no se saca, y yo los colores blanquiazules los tengo grabados".