La continuidad de Joseliyo en el Xerez CD, en el aire

El Xerez CD inicia una semana en la que deben producirse novedades de cara a la temporada 23/24. El club anunció el pasado sábado las bajas del portero Alejandro Satoca, Brian Martín, Iván Gutiérrez y Chicho; las dos primeras por motivos deportivos, la del lateral izquierdo porque encamina sus pasos fuera del fútbol y la del centrocampista porque vuelve al Atlético Sanluqueño tras su cesión.

Además, Álvaro Cascajo, máximo goleador del equipo azulino esta temporada con 8 tantos, anunciaba en redes sociales su marcha de la entidad xerecista con un comunicado en el que se despedía de la afición; y el club da prácticamente por perdido también a Álvaro Rey, que tiene ofertas importantes y aunque ha querido escuchar primero al Xerez CD es muy probable que acabe aceptando alguna, por lo que pondría fin a su segunda etapa en el Deportivo.

Estas dos últimas bajas significaría perder casi todo el caudal ofensivo del equipo azulino, ya que sobre Cascajo y Rey han recaído el peso goleador del equipo. Entre los dos han sumado 16 de los 36 goles con los que acabó el Deportivo la temporada regular en el Grupo X de Tercera RFEF. El tercer goleador del conjunto que acabó entrenando Juan Pedro Ramos es Joseliyo, quien anotó 7 dianas, 3 en el último partido contra el Atlético Espeleño.

En cuanto al futuro del malagueño, éste tampoco tiene asegurada la continuidad en el XCD. En el club son conscientes de la enorme calidad del antequerano, capaz de decidir por sí solo los partidos, algo que se ha echado de menos esta temporada en la que ha rendido a un nivel inferior a la anterior. La decisión aún no está tomada y en ella pesará también lo que pueda fichar el club en el mercado, consciente del problema de gol que ha tenido el equipo esta pasada temporada.

Temporada 21/22

En efecto, Joseliyo disputó la pasada temporada 28 encuentros con el Deportivo, 23 de ellos como titular y anotando 6 goles. Estrenó su cuenta en la séptima jornada contra el Tomares, donde hizo doblete al marcar los dos primeros tantos del 3-0 con el que se derrotó al equipo sevillano. En la 13ª jornada volvió a ver puerta marcando el 0-1 de la goleada (0-5) al Cabecense. En Los Barrios marcaba el gol de la victoria en la 18ª jornada y tuvieron que pasar 12 partidos para un nuevo tanto del malagueño, que igualmente sirvió para sumar los 3 puntos contra el Cabecense (1-0). El último tanto de la temporada se lo hacía al Gerena (1-1) en la antepenúltima jornada.

Campaña 22/23

Esta campaña, el atacante diestro tenía que dar un paso adelante ante las ausencias de jugadores importantes de la temporada anterior y un presupuesto inferior que impidió al equipo reforzarse mejor. No obstante, el malagueño disputaba 25 encuentros, 19 de ellos como titular y sólo 3 completos. Marcó el gol de la victoria en la Ciudad Deportiva del Sevilla en la séptima jornada, hizo doblete una jornada más tarde en la goleada al Ayamonte (4-0) en el debut de Juan Carlos Gómez, y dos partidos más tarde daba el triunfo a los azulinos con un golazo desde 30 metros al Rota. A partir de entonces, su rendimiento cayó en picado y no volvió a anotar hasta la última jornada con el 'hat trick' al Espeleño.

El Córdoba B toma ventaja

El primer paso hacia el ascenso a Segunda Federación está dado por un Córdoba B que se impuso por la mínima al Getafe B (1-0). Los blanquiverdes toman así una leve ventaja para el choque del próximo domingo en la Ciudad Deportiva Fernando Santos. El gol de Abreu vale como oro en paño para el equipo de Diego Caro, que sueña con dar el salto de categoría.

Con unos 2.000 espectadores en la grada de preferencia de El Arcángel, Diego Caro no cambió nada respecto al once inicial que puso en escena ante el Salerm Puente Genil. Jan tuvo cerca el gol, pero su remate, tras un centro desde la derecha de Abreu, salió por encima del larguero. En el 27, el filial blanquiverde no falló y se adelantó en el marcador para delirio de sus aficionados. Abreu cazó el balón por el costado derecho y sacó un latigazo desde la frontal que se coló en la meta rival.

El Tomares sigue muy atento a esta eliminatoria, ya que si el Córdoba B logra el ascenso a Segunda RFEF, los sevillanos obtendrían el billete para el Grupo X de Tercera al acabar terceros en División de Honor.