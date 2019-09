Luis Castillo lamenta haber tenido que desvincularse del Xerez CD, pero el horario de su trabajo -una pescadería en el mercado de abastos- es incompatible con el de los entrenamientos del primer equipo azulino, que tiene previsto ejercitarse también por las mañanas. El centrocampista jerezano venía ejercitándose por las tardes en solitario pero tras una charla con Juan Carlos Gómez, entrenador del Deportivo, ha tomado la decisión de dejar el equipo muy a su pesar.

"La verdad es que es una pena, venía este año con mucha ilusión de poder jugar por fin en el equipo de mi tierra pero por motivos laborales lo tengo que dejar porque no lo puedo compaginar", lamenta Luis Castillo, que añade que "mi trabajo no lo puedo abandonar, es lo que a mí me da de comer. Es decisión mía, lo he tenido que hacer porque últimamente estaba entrenando solo, corriendo en la Pradera, haciendo largos, cambios de ritmo, y eso no es lo más adecuado".

Sobre todo porque Luis Castillo veía que así no podía competir como a él le gusta: "Como le comenté al míster, no tengo las mismas opciones de jugar que mis compañeros, no le puedo demostrar si estoy bien o no para jugar. Incluso así estaba entrando en el equipo pero a la larga no tienes el mismo ritmo, ni estás a gusto ni contento y entrenar solo no le gusta a nadie".

El futbolista jerezano habló de su situación con el entrenador y en declaraciones a la SER explicaba que "el míster ya sabía mi situación, le pregunto si había posibilidad de cambiar el horario pero me dice que prácticamente imposible, que seguramente será así todo el año. Le dije que en esa situación no tengo las mismas opciones de jugar que mis compañeros y prefiero irme a otro lado, a mí me gusta competir el día a día y luego el domingo estar en igualdad de condiciones que los demás".

Ahora, Luis Castillo espera incorporarse a algún equipo que le permita compaginar su trabajo con los entrenamientos. El jerezano sabe que tiene las puertas abiertas en el Guadalcacín, donde militó hasta el pasado verano, y también Alberto Vázquez, que fuera entrenador suyo en el Fernández Marchán y ahora es técnico del Arcos, vería con buenos ojos su incorporación a la plantilla del Antonio Barbadillo si fuera posible.

Isra encara la recta final de su vuelta pero aún debe esperar

Isra, capitán del Xerez CD, encara la fase final de su recuperación de la rotura fibrilar que sufrió en el aductor pero todavía deberá esperar y se perderá el desplazamiento al Murube de la próxima jornada de liga, visita al Ceuta del próximo domingo que también se perderá Álex Revuelta, sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Competición tras su expulsión por doble amonestación el pasado domingo frente al Betis Deportivo en La Granja.

Isra sufrió en pretemporada una rotura fibrilar de unos cuatro centímetros que le han mantenido en el dique seco desde el pasado mes de agosto. La herida ha ido cicatrizando en los plazos esperados pero en la última revisión le aconsejaron no forzar al no tenerla todavía cerrada por completo, de ahí que técnicos y futbolista entiendan que lo más prudente sea esperar.

Además, Competición sancionó con un partido de suspensión, además de al exerecista Álex Revuelta por su expulsión por doble amonestación, a Juanito (Coria) y Guti Hernández (Los Barrios), además de al segundo entrenador del Pozoblanco y al preparador físico del Arcos.