El Xerez CD busca ante el Rota en Chapín su tercer triunfo consecutivo

El Xerez CD, con la moral por todo lo alto tras derrotar al Xerez DFC en el derbi y colocarse como líder en solitario del subgrupo A del Grupo X de Tercera, regresa a Chapín este domingo (12:00) en esta ocasión como local para recibir al Rota de Paco Peña.

El Deportivo, además, se ha visto favorecido por el empate a uno con el que terminó el partido que disputaron ayer en el Alfonso Murube Ceuta y Lebrijana. Ambos conjuntos se colocan segundo y tercero con los mismos diez puntos, uno menos que la escuadra de Joaquín Poveda.

La lluvia ha marcado los entrenamientos de los xerecistas durante estos días, que han trabajado en diferentes escenarios y a diferentes horas pero lo han sobrellevado bastante mejor con la autoestima alta por su trayectoria.

Este regreso al Municipal, su casa desde su inauguración en agosto de 1988 hasta que en 2013 el PP le expulsó, será a puerta cerrada para cumplir con las medidas establecidas por la Junta de Andalucía para la prevención del coronavirus.

Variantes sin Lolo

El entrenador alicantino cuenta para esta cita con la importante baja de Lolo Garrido, que se lesionó en el encuentro ante los de Pérez Herrera y tiene una pequeña rotura en el aductor izquierdo pero está pendiente de nuevas pruebas que confirmen el alcance exacto de sus problemas. Tampoco está disponible Israel, con síntomas de coronavirus.

El cuadro azulino se impuso al Xerez DFC con un buen tramo final de partido después de no haber ofrecido buenas sensaciones ni con su empate en Lebrija frente al Antoniano ni tras haber ganado a Los Barrios en La Juventud Poveda anuncia sorpresas en el once que ponga en liza ante el Rota, un rival al que respeta bastante y del que no se fía.

Álex Colorado está en la lista y el preparador azulino ha asegurado que no está al cien por cien pero podría ser una de las novedades en la alineación. La otra puede ser la presencia del joven Rares, autor del primer gol de su equipo en Chapín.

Alternativas

En el resto de líneas se esperan pocos cambios, ya que están rindiendo a un buen nivel hasta el momento. De este modo, Iván Ares estará en la portería y la defensa la integrarán Ángel, aunque no hay que descartar la presencia de Gonzalo, Rodri, Lucas Correa y Joselito.

La medular sería para Álex Colorado y Juanca, con Álex Guti y Rares por las bandas y Carlos Calvos y Chuma en ataque. Si Colorado finalmente no está para salir de inicio, su puesto sería para Orihuela, que ya entró por Lolo el pasado domingo ante el Xerez DFC.

La lista de convocados azulina la integran Ezequiel Navarro Montoya, Ángel, Joselito, Dani Jurado, Álex Colorado, Pato, Juanca, Murci, Álex Valerio, Rubén, Iván Ares, Lucas Correa, Gonzalo, Chuma, Rodri, Rares, Carlos Calvo, Palacios, Álex Guti, Orihuela, Samu y Luis. El técnico tendrá que hacer descartes justo antes del inicio del choque.