El Xerez CD dice que el adiós de Calle es "temporal"

En un comunicado oficial, el Xerez CD informó que "ha llegado a un acuerdo con su entrenador D. Antonio Calle por el cual se rescinde de manera temporal y por mutuo acuerdo su contrato con el club. Las continuas y reiteradas denuncias del anterior técnico ante el Colegio de Entrenadores ha dificultado y entorpecido una solución amistosa y nos obliga a solventar primero la situación administrativa en relación a contratos anteriores para evitar procedimientos sancionadores ajenos a nuestra voluntad".

Añade el Deportivo que "por todo ello, se hace imprescindible resolver estos imponderables y solventar nuestras obligaciones con el citado Colegio. En esta situación, y una vez resueltas estas obligaciones, se procederá a activar inmediatamente su contrato puesto que se cuenta con D. Antonio Calle como pieza fundamental del nuevo e ilusionante proyecto de la temporada 2019/2020".

Antonio Calle es el tercer entrenador que sale del Xerez CD esta temporada: inició el curso Juan Pedro Ramos, que fue destituido tras perder 0-1 con el Cádiz B. Le sustituyó Nene Montero, que estuvo nada menos que nueve jornadas sin poder sentarse en el banquillo y no debutó oficialmente hasta el derbi con el Xerez DFC. El técnico malagueño fue defenestrado tras empatar en la visita al Sevilla C (2-2) al considerarle Luis Oliver culpable de un plante de los futbolistas por falta de cobro que no fue tal pero que acabó con Nene destituido. Luego llegó Antonio Calle, que tras dos derrotas hizo reaccionar al Deportivo con dos victorias y dos empates, el último en el derbi de Chapín ante el Xerez DFC.