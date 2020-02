El Xerez CD condena los insultos racistas a jugadores del Ceuta en La Granja

El Xerez CD ha condenado los insultos racistas que recibieron varios jugadores del Ceuta en el partido entre ambos equipos disputado este domingo en La Granja que terminó con triunfo azulino por 2-0 y que fue parado durante un cuarto de hora por el árbitro Fernando Lafuente Sánchez hasta que se personaron en el recinto deportivo las fuerzas de seguridad.

El comunicado del Xerez CD dice: "Conocido lo expresado en el acta por el colegiado D. Fernando Lafuente Sánchez tras el encuentro frente a la AD Ceuta, el club quiere manifestar su rechazo ante cualquier tipo de actitud violenta, racista, xenófoba o intolerante en los estadios de fútbol.

Del mismo modo, el Xerez CD, SAD quiere agradecer tanto a sus aficionados como a los seguidores visitantes el comportamiento mostrado antes, durante y después del encuentro, en el cual compartieron grada reinando siempre muy buen ambiente dentro de lo que son los valores del deporte, concordia, educación y respeto.

El club le desea lo mejor en lo que resta de temporada a la AD Ceuta".

Mientras, Chakir, uno de los jugadores del Ceuta objeto de los insultos, ha denunciado en su cuenta personal de Facebook que durante el partido se dirigió al árbitro en varias ocasiones para advertirle de lo que le estaban diciendo desde la grada.

El futbolista del Ceuta ha escrito: "Quiero condenar lo que he sufrido durante los 90 minutos. Me dirigí en tres ocasiones al colegiado diciéndole que parara esto porque no paraban de decirme insultos racistas tales como moro sucio o moro guarro. Esto no es fútbol ni tampoco es digno de la afición de un club al que nuestro presidente, Luhay Hamido, ayudó económicamente para que no desapareciera y que recibió un trato ejemplar en el Murube en la primera vuelta. No al racismo".