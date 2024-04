El Xerez CD se encomienda al factor Chapín ante La Palma para volver a ganar

Seis finales. El Xerez CD afronta este domingo (12:00) ante La Palma en Chapín un encuentro importante de cara a sus aspiraciones de ascenso directo. Los de Checa encadenan cuatro jornadas sin sumar de tres -dos derrotas y dos empates- y no pueden fallar más. El Deportivo es líder con 58 puntos a pesar de sus tropiezos gracias a que el Ciudad de Lucena, segundo con 55, tampoco ha sido capaz de hacer los deberes. Pero no siempre la fortuna le va a sonreír si no vence. En esta ocasión, los cordobeses tienen como adversario al Gerena en el Antonio Puerta (12:00).

Los azulinos terminaron el derbi ante el Xerez DFC (1-1) con buenas sensaciones y una afición entregada, que esta semana ha vuelto a demostrar que está con el equipo. El club lanzó una promoción de abonos para los tres partidos que le restan en casa y en menos de una semana ha venido mil carnés, que se dice pronto. Chapín será una olla a presión y a ello se aferra el equipo.

Volver a ganar supondría una bocanada de aire fresco para un equipo que, después del empate a dos en el tiempo de descuento del Salerm Puente Genil en el Ruiz Rodríguez Salvador de Cartaya, necesita sólo un punto para convertirse en el primer conjunto del grupo que ata el play-off. Los pontanos se han ido a 43 unidades y si los azulinos suman una tendrían 59 a falta de 15. De todos modos, están obligados a derrotar al cuadro condal porque su objetivo es el ascenso directo.

Altas y bajas

El entrenador nazareno cuenta para este compromiso con la baja por lesión de Belizón y la de Juan Mari por sanción, pero recupera a Adri Rodríguez, que vuelve tras cumplir su partido de castigo en el derbi y será titular. Fuera de la lista por decisión técnica se han quedado otra vez los atacantes Juan Delgado y Álex de Rueda.

En cuanto al once, con Checa es complicado acertar, pero volverá a hacer cambios respecto a los titulares la pasada jornada, unos por obligación y otros por decisión técnica. Isma Gil lleva disputados dos encuentros seguidos y lo normal es que repita ante los condales. En defensa, sin el sancionado Juan Mari, Rodri es el jugador que tiene más opciones de forma pareja en el centro junto a Geovanni. Los laterales pueden ser para Paco Torres y Del Río, sin descartar a Joselito, que mostró un buen nivel ante el Xerez DFC actuando por delante.

En la medular, Reina recuperará a su compañero de 'aventuras' y estará arropado por Adri, mientras que de este modo Charaf podrá actuar por delante, puesto en el que se siente más cómodo y puede aprovechar más sus llegadas. Diego Domínguez, en esta oportunidad, debería ser el referente, con Perotti por una banda e Iván Navarro por la otra.

El rival

El cuadro de Nacho Molina acude a esta exigente cita de Chapín con la moral alta tras imponerse al Córdoba B después de encadenar seis partidos sin sumar de tres, con dos empates y cuatro derrotas en ellas. El técnico del cuadro condal cuenta con dos bajas por sanción, Manolo Suárez, al que le han caído tres partidos, y Álex Pérez.

En la primera vuelta, La Palma generó más problemas de los previstos a los azulinos, que acudían a la cita tras perder dos partidos seguidos -Bollullos y Xerez CD- y el choque concluyó con empate a tres un compromiso en el que siempre fueron por detrás en el marcador.

Acústica reducida antes del partido

Por otro lado, el Xerez CD antes del partido, con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo el pasado 2 de abril, impulsará cinco minutos de acústica reducida para concienciar sobre las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista. Por este motivo, no sonará el himno en el Municipal de Chapín y anima a los aficionados a que no lo canten en el momento que salten los jugadores junto con los miembros de AFINES Jerez y Autismo Cádiz.