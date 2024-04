"Debemos ganar o ganar a La Palma para romper la dinámica y seguir en lo más alto"

El Xerez CD, líder del Grupo X con 58 puntos, no atraviesa su mejor momento, encadena cuatro jornadas sin vencer, no ha aprovechado los tropiezos del Ciudad de Lucena (55) para abrir brecha en la tabla y ya no puede ceder más terreno a falta de seis jornadas para el final si quiere conseguir el ascenso directo. Este domingo (12:00) visita Chapín La Palma, un conjunto de la zona media de la tabla, que ya tiene los deberes hechos y que fuera de casa se está mostrando vulnerable.

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, admite que el único objetivo de su equipo es el triunfo para romper la dinámica, confía en el trabajo de sus jugadores, pero no se fía del rival. El nazareno elogia su modelo de juego y espera el máximo respaldo de la grada para atar los tres puntos y el play-off de forma matemática, aunque el reto es dar el salto de categoría de forma directa.

–El domingo llega La Palma y hay que ganar o ganar...

–Así es, la verdad es que tenemos ganas ya de sumar de tres porque en algunos de estos partidos que hemos perdido o empatado merecimos más y no pudo ser. Estoy seguro que esta semana va a ser.

–Con los resultados que está consiguiendo en el Xerez CD y con los tropiezos también del Ciudad de Lucena, ¿le da más vueltas a la cabeza y se echa la vista atrás o ya sólo se centra en el siguiente compromiso?

–Sólo pensamos en el siguiente partido. Ante el Pozoblanco, siempre respetando a los contrarios, hicimos las cosas muy bien y en el derbi, también. Nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos. Ante La Palma va a ser así, jugamos en casa ante nuestra afición y buscamos los tres puntos para seguir una semana más en lo más alto.

–Restan sólo seis encuentros para el final, ¿mira el calendario y lo que le resta en casa?

–Nuestro campo es importante siempre para nosotros, pero el calendario no lo miramos porque a la vista está que cualquier equipo te lo pone difícil. Esta semana nos vamos a medir a un buen rival, con un modelo de juego muy marcado, que su entrenador siempre lo aplica en todos los equipos en los que ha estado y le da resultado. Nacho es un chaval joven, que tiene una magnífica proyección y me alegro por lo bien que lo está haciendo. Es muy difícil conseguir que los futbolistas crean en ese modelo de juego y él lo hace. Lo admiro mucho, pero espero que los tres puntos se queden aquí.

–El rendimiento de La Palma baja lejos del Municipal...

–Contra nosotros y en Chapín todos los equipos se motivan, para ellos es el partido del año. Aquí llegan rivales que hacen encuentros totalmente diferentes a lo esperado, así que no nos podemos despistar y debemos pensar que nos vamos a encontrar con la mejor versión de La Palma. Espero que mi equipo esté al nivel que viene mostrando y nos quedemos con los tres puntos.

–¿Ha tenido que trabajar el plano psicológico con la plantilla esta semana porque no llegan los deseados tres puntos?

–Tengo mucha suerte con el grupo de jugadores que me dieron desde el principio de temporada, son ganadores natos y están deseando sumar de tres. Cada vez que termina un partido que no ganan lo hacen con más ganas de aprender, de ayudar y de seguir creciendo, que es lo que estamos haciendo. Ellos creen en lo que están haciendo, creen que se puede y lo están demostrando. La categoría es muy complicada y nos estamos enfrentado a buenos equipos. El domingo, al Xerez DFC, que es un equipazo, que está bien trabajado y que tiene un buen entrenador y grandes jugadores, fuimos capaces de hacerle daño. Ves el partido repetido y es cierto que ellos tuvieron el control del balón, pero no del juego, que fue nuestro. Me fui contento con lo que hicimos. Insisto, el equipo cree en lo que hacemos, en lo que trabajamos durante la semana y así podemos hacer daño a los contrarios.

–¿Fue el derbi un punto de inflexión?

–Por supuesto, salimos bastante reforzados. Conseguimos un punto jugando de visitante, aunque era en Chapín, frente a un rival que atraviesa una buena racha. El partido fue muy igualado, pero las ocasiones más claras fueron nuestras.

–¿Chapín debe ser un fortín ahora más que nunca?

–Para nosotros son todos los partidos importantes, pero los de casa deben serlo aún más. Esta semana nos tenemos que quedar con los tres puntos manteniendo nuestra misma línea de trabajo y siendo nosotros porque así será mucho más fácil.

–El club ha lanzado una promoción de entradas para los tres últimos partidos en casa y la afición se está volcando...

–Nosotros estamos superorgullosos de nuestra afición, no podemos pedirle nada porque ella nos lo da todo a cambio de nada. Lo que único que podemos hacer es trabajar para que nuestros seguidores se sientan orgullosos de nosotros, que creo que lo están, y decirles que nos sigan ayudando sabiendo que les necesitamos. En todos los partidos todos los equipos tenemos momentos malos y ellos nos levantan. Les invitamos a que no cambien, a que sigan animando hasta el final como lo están haciendo y seguro que conseguimos el objetivo.

–¿Cómo se encuentra Juan Delgado?

–Está ya bien, viene de dos semanas con molestias y entrenando a un ritmo diferente al de sus compañeros. Decidiremos tras el último entrenamiento. Es un jugador que llegó con muchas expectativas y por unas cosas u otras no las está cumpliendo, pero de aquí al final de temporada nos va a hacer falta y él va a estar preparado.