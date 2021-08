El Xerez CD entrega a Carlos Calvo la carta de despido

El Xerez CD ha despedido a Carlos Calvo. El club azulino, que no cuenta con el madrileño para esta temporada, entregó la carta de despido al futbolista antes del entrenamiento que el equipo realizó en las instalaciones de La Granja este viernes y en el que ya no pudo participar el centrocampista.

Como se sabe, la entidad decidió prescindir del atacante pocos días después de despedirse del ascenso a Segunda RFEF. Entonces, Juan Díaz -que posteriormente presentaba su dimisión- se encargaba de comunicar al jugador que no entraba en los parámetros deportivos y económicos para la campaña 21/22 que está a punto de comenzar. El otro damnificado fue Lolo Garrido, aunque con el mediocentro se alcanzó un acuerdo de cesión al Villanovense.

El caso de Carlos Calvo ha sido diferente. El jugador en todo momento ha defendido sus intereses y argumentaba que sólo se iría si se le respetaba íntegramente el contrato que tenía firmado: una temporada más en el fútbol activo y tres más dentro del organigrama deportivo.

Iniciada la pretemporada, el jugador ha estado participando en los entrenamientos del equipo, pero no ha sido convocado para los partidos amistosos y de hecho no se le ha cursado la ficha federativa. Hasta que este viernes la situación se ha roto con la entrega de la carta de despido tras no alcanzarse un acuerdo. El club le había ofrecido cobrar una cantidad, a la baja, en dos plazos, diciembre y abril de 2022, cifras que no han convencido al futbolista, que además asegura no haber cobrado el mes de mayo, junio, julio y lo que se lleva de agosto.

De esta forma, el caso acabará muy probablemente en los tribunales, si bien antes se tendrá que celebrar el acto de conciliación laboral en el CEMAC, último intento para alcanzar un acuerdo antes de que el asunto acabe en un juicio.

Carlos Calvo fue uno de los fichajes 'mediáticos' que el Xerez CD realizó la pasada temporada con la llegada a la entidad de Juan Díaz. El madrileño, autor del gol del ascenso a Primera División, está asimilando la nueva situación y prefiere, por el momento, no hacer declaraciones.