La situación de Carlos Calvo en el Xerez CD no parece tener fácil solución a corto plazo. El club no cuenta con él y el jugador apunta que "si no me quieren, que me paguen los cuatro años de contrato y mañana mismo cojo las maletas y me voy".

El Xerez CD comunicó al futbolista hace unas semanas que no entraba en los planes para la próxima temporada, algo que le corroboró Emilio Fajardo en una reunión que mantuvo con el madrileño antes de iniciar los entrenamientos. El jugador, por su parte, no tiene ninguna intención de salir de la entidad a no ser que se cumpla con el contrato firmado: un año más en la plantilla y otros tres en el organigrama del club.

De momento, Carlos Calvo ha iniciado la pretemporada con el resto de compañeros. Tal y como ha comentado Emilio Fajardo, Calvo confirma que "me dijo que sería uno más en los entrenamientos y es algo de agradecer. Es lo mínimo que se debe hacer, porque somos personas, pero otros no lo hacen".

En cuanto a su situación, se muestra cristalino: "Para mí es algo que ya viví a más de 4.000 kilómetros de casa cuando me pasó en Grecia y me obligaban a renovar, no lo hice y estuve todo el año así. Entonces tenía 27 años y eran otras cantidades y otros objetivos deportivos, otras aspiraciones personales, que no significa que no las tenga ya. Ahora tengo 35 años, soy muy consciente del contrato que tengo. Considero que de peor manera no se podían hacer las cosas".

El futbolista se reunió con el entrenador hace unos días, que le expuso la situación: "Le dijeron que el equipo se haría sin Lolo y sin mí, respetable cien por cien. Pero tengo cuatro años de contrato. El año pasado se vendió la ilusión de mi vuelta, se generó una cosa muy importante y creo que no es justo que por no haber ascendido en el último partido de liga queramos cambiar todo y, sobre todo, señalar a algunas personas, en este caso me ha tocado a mí. Lo asumo, pero creo que no es justo y no está bien hecho".

Dolido, asegura que "en el momento que me paguen, yo cojo las maletas y me voy. Pero igual que me he tenido que quedar en muchos sitios cuando he tenido ofertas y no me han dejado salir, como de hecho me pasó hace 13 o 14 años cuando tuve la oportunidad de salir aquí y no me dejaron, ahora es al contrario. Tengo mi casa, tengo a mi mujer, el año pasado como todo el mundo sabe tuve un problema con el COVID, que casi se lleva a mi padre; firmé aquí con unas condiciones para estar mucho tiempo, seguramente para finalizar aquí y yo no me voy a mover a ningún lado. Si quieren finalizar el contrato y abonarme todo lo que me tienen que abonar llegaremos a un acuerdo, pero de la manera que se ha hecho... Que se pongan en la piel de cada uno. Lo que se firma hay que respetarlo, es mi postura".

Además, añade que con la salida de Juan Díaz pierde la prima de fichaje que, según relata, compromiso del ya ex director deportivo. "Cuando llego firmo con Juan Díaz, tengo mi contrato con el Xerez y luego una prima de fichaje al igual que tenían otros compañeros y de momento pierdo 6.500 euros porque esta persona se ha ido. Es bueno que lo sepa todo el mundo, que he perdonado ya esa cantidad. Así que de momento para estar aquí estoy perdiendo esa cantidad y una nómina del año pasado. No quiero que la gente piense que soy un pesetero, pero quiero lo que es mío. Hay que ponerse en la piel de cada uno. En los tiempos que corren no creo que nadie se vaya de su trabajo gratis o apalabrando. Tú mañana me pagas y me voy. Mi obligación es venir a entrenar, dar lo mejor de mí y respetar las decisiones del míster".

Así que, de momento, el madrileño se entrena con el equipo y, como ya avanzó el técnico, es uno más: "Entrenaré como uno más y él decidirá si tengo o no que jugar. Que no juego, pues es su decisión. Que juego, pues intentaré ayudar lo máximo posible, como he hecho toda mi vida. Y a disposición del club para lo que necesiten, siempre y cuando me respeten mi contrato".