El Xerez CD ya tiene horario para cerrar el año frente al Atlético Espeleño

El Xerez CD rompió el domingo en Chapín con su victoria ante el Conil (1-0) una racha de tres encuentros sin vencer, en los que sólo había sumado un punto de nueve, como local tras empatar contra el Antoniano y perder en Cartaya y Bollullos, y ha subido tres puestos en la tabla.

Los azulinos han regresado este lunes al trabajo en La Granja y ya están centrados en la última cita del año, la que les medirá este fin de semana al colista, el Atlético Espeleño, en un encuentro que se lo va a perder por sanción Rubén, que será castigado con un partido por acumulación de amonestaciones, lo mismo que el cordobés Manolillo, y es duda Jesús Soto, que no pudo jugar ante el Conil por una sobrecarga muscular. El atacante estará toda la semana entre algodones y en función de su evolución entrará o no en la lista para viajar.

El horario del último partido antes del parón no ha agradado mucho a los xerecistas, a los que les tocará madrugar. La final del Mundial es el domingo a las cuatro de la tarde y el Atlético Espeleño ha colocado este enfrentamiento a las doce de la mañana del domingo.

La escuadra que entrena Quero llega a este partido ante el Deportivo después de caer el domingo ante el líder Córdoba B por 4-2 en el Nuevo Árcangel. Hasta ese momento, estaba mejorando y encadenaba cuatro jornadas sin perder y sin encajar goles, con un triunfo ante el Bollullos en el Municipal (2-0) y tres empates, dos fuera -Conil y Lucena- y otro en casa con el Salerm Puente Genil.