El Xerez CD muestra dos caras y pierde por la mínina ante el Sanluqueño (1-0)

El Xerez CD perdió su tercer amistoso -Recreativo Portuense y Recre fueron sus anteriores rivales- de pretemporada ante el Sanluqueño, un rival de superior categoría al que le costó doblegar a los azulinos, en Rota. De todos modos, el Deportivo mostró dos caras, con una primera parte en la que mostró carencias y una segunda en la que mejoró y tuteó a los de Abel Gómez sin llegar a encontrar el gol, una de sus asignaturas pendientes.

Un solitario gol de Peter a los ocho minutos de juego sentenció el partido, en el que los sanluqueños dominaron todas las facetas del juego en el primer acto. Desde el pitido inicial buscaron la portería de Miguel y a los dos minutos ya pudieron abrir la lata. El meta azulino sacó con el pie un lanzamiento de Darío.

El Deportivo, de todos modos, no se entregaba y un buen centro al área de Fran Sabaté lo cabeceó fuera Quirós. Luego, el gol del Atleti. Una jugada personal de Dani del Moral no acabó en tanto porque Miguel intervino pero el rechace lo aprovechó Peter. Minuto 8. 0-1.

Luego, el Sanluqueño pudo ampliar su cuenta pero sus atacantes no estuvieron acertados a la hora de resolver. Mientras, el XCD capeaba el temporal como podía e intentaba mantener la posesión. Su única acción de peligro, un córner lanzado por Sabaté que mandó fuera Juanma de cabeza.

Tras el descanso, cambió la decoración y los verdiblancos ya no fueron tan superiores. El Deportivo logró tener más el control del juego y comenzó a generar peligro pese a los numerosos cambios.

Al filo de la hora de partido, Edu Brenes realizó una bonita jugada pero Borja no acertó con la meta rival y luego, Ricky también lo intentó sin éxito con un lanzamiento desde la frontal. El dominio xerecista se intensificaba pero el gol no llegaba. La última oportunidad fue otra vez para Borja, que mandó alto un centro medido de Ezequiel ya sobre la campana.

Los azulinos siguen mejorando algunos conceptos pero a la plantilla aún le faltan un par de jugadores que marquen diferencias, especialmente en ataque.