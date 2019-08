El Xerez CD progresa adecuadamente a falta de firmar un delantero

El IV Trofeo Rafa Verdú se lo adjudicó el Recreativo (0-3) pero el Xerez CD dejó muy buenas sensaciones y ofreció una imagen que agradó a los muchos seguidores que acudieron a La Juventud a presenciar el encuentro.

Juan Carlos Gómez, entrenador azulino, lamentó la derrota en la segunda prueba de la pretemporada -la primera la superaron al vencer al Recreativo Portuense en el Marcos Monje- y la consideró excesivamente abultada por el nivel demostrado sobre el terreno de juego: "En esta etapa de la preparación es lógico que se acumule trabajo y que se acuse a lo largo del partido. Nos enfrentamos a un buen equipo, que está más rodado, lleva dos semanas de trabajo más que nosotros y es de superior categoría. De todos modos, dos goles de los tres goles llegaron por errores puntuales, sólo el segundo fue en una jugada elaborada".

El cordobés, no obstante, también admitió que "nos faltó un poco de paciencia para circular más la pelota, para tenerla un poquito más, para dar más opciones correctas al compañero. Nos precipitamos, quisimos llegar demasiado rápido. El otro día en El Puerto no cometimos ese tipo de errores. No hay que darle más vueltas".

El encuentro tuvo dos partes diferentes, en la primera el XCD estuvo mejor, aunque Juan Carlos prefiere hablar en general de la cita. "Competimos bien y, como he comentado antes, salvo un par de errores puntuales en la segunda mitad, estuvimos bien. El resultado creo que fue demasiado amplio para lo realizado por unos y otros. Tuvimos nuestras opciones y estoy contento con el trabajo, prefiero que estos errores sucedan ahora en pretemporada y se queden aquí.

"En la primera parte -añade el cordobés-, el equipo estuvo bien situado, compacto, concedimos poquito y en la segunda estuvimos más desajustados en algunos tramos, esto es fútbol y las cosas son así".

La plantilla azulina no está cerrada y el club busca un delantero. En ese sentido, el preparador xerecista subraya que "posiblemente nos falte un poquito de gol" y que están "buscando en el mercado un jugador arriba que nos pueda ayudar. Hay que seguir trabajando, ante el Recre no estuvieron mal los delanteros, es que nos enfrentamos a un buen equipo, que está más rodado, que defiende muy bien y que le metió más intensidad que nosotros. Hay que seguir limando esos defectos".

La próxima cita del Deportivo es el martes en Rota ante el Atlético Sanluqueño y ahí Gómez espera "limar ante otro rival de Segunda B algunos de los errores cometidos en esta oportunidad y seguir mejorando a nivel táctico, el inicio de Liga está ya ahí".