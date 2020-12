El Xerez CD no gana en Ceuta desde el último ascenso a Segunda A

Los xerecistas no han sido capaces ni de ganar, ni de hacer un gol en Ceuta en esta categoría. Esta campaña están rompiendo todos los registros y tienen opciones.

Los caminos de los dos equipos se separaron esa campaña y ya no se volvieron a encontrar hasta la temporada 13/14 ya en Tercera División .

No supera a los norteafricanos desde la temporada 00/01 en Segunda División B, cuando consiguió el ascenso a Segunda A de la mano de Máximo Hernández, aunque en el partido que los azulinos ganaron el entrenador era todavía el vallisoletano Luis Miguel Gail.

Juanca, única duda de Poveda

El Xerez CD ha regresado en la mañana de este miércoles al trabajo para preparar su desplazamiento a Ceuta y sólo Juanca es duda de cara a la cita del domingo en el José Martínez 'Pirri'. El centrocampista jerezano, que se lesionó en el calentamiento ante el Arcos, aún no ha empezado a trabajar junto al resto del grupo y no sabrá hasta última hora si puede entrar en la lista. Mientras, José Juan Romero no pudo contar la pasada jornada con los lesionados Pozo, Ismael César y Missut y recupera a Jalid, que estaba sancionado.