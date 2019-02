Xerez CD: nueve puntos para soñar

Sin pleno en anteriores semanas de tres partidos

El Xerez CD no logró hacer pleno en las tres anteriores ocasiones en las que el calendario deparó tres partidos en apenas ocho días, la primera de ellas con relevo en el banquillo: el viernes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Nene Montero se estrenaba con empate en Los Barrios (0-0) tras haber sido destituido Juan Pedro Ramos después de la derrota con el Cádiz B en La Juventud (0-1), y al domingo siguiente el Deportivo no pasó del empate con el Écija (2-2). Luego, en la festividad del 1 de noviembre el XCD caía en Utrera tras haber ganado el domingo anterior al Sevilla C (1-0) y hacer lo mismo el domingo siguiente ante el San Roque de Lepe (2-1). Y en el Día de la Inmaculada, el Xerez CD no pasaba del empate en el Fernández Marchán de Guadalcacín (1-1) tras haber empatado el sábado anterior el derbi xerecista (0-0), resultado que repitió el domingo siguiente contra el Algeciras, ya en La Granja (0-0).