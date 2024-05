El Xerez CD ofrece el ascenso a la Patrona

El Xerez CD ha ofrecido este jueves el ascenso a Segunda RFEF, certificado de forma matemática el pasado domingo frente al Atlético Espeleño (0-0) en tierras cordobesas, a la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced. Consejeros, técnicos y futbolistas han visitado la basílica para dar las gracias a la virgen en un emotivo acto, en el que Rafa Verdú, presidente de honor azulino fallecido en octubre de 2022, ha sido recordado y homenajeado. La entrañable figura del también exjugador azulino sigue presente en los corazones de todos los xerecistas por el amor que profesó siempre a sus colores.

Felipe Ortuno, comendador de la Orden de los Mercedarios, se mostró cercano y cariñoso con los jugadores y les agradeció "el ascenso conseguido. No es un triunfo de creyentes o no creyentes, es el triunfo de Jerez, del trabajo de todos y de la unidad del grupo", al tiempo que les animó a seguir peleando para seguir creciendo y colmando a Jerez de buenas noticias en unos momentos en los que no son tantas las que se producen.

Muy aficionado al fútbol y con una excelente memoria, recordó cuando la plantilla acudió a la Basílica para "ofrecer a todos el ascenso a Primera División. Nuestro entonces obispo, José Mazuelos, os expresó su agradecimiento por haberle hecho un obispo de Primera y yo me siento igual de satisfecho que él en aquel momento. Siempre es motivo de alegría recibiros y espero hacerlo más veces para seguir celebrando triunfos".

Juan Luis Gil, presidente azulino, dio las gracias a Ortuno que les abriese las puertas de la Basílica para ponerse a las plantas de la Patrona y resaltó de forma muy especial la figura de Rafa Verdú. "Recuerdo la última vez que le recogí para visitar a la Patrona. Se pasó todo el trayecto llorando y dándome las gracias por permitirle compartir esos momentos con nosotros porque para él era especial visitar a la virgen. Gracias a todos esos xerecistas que nos han ayudado desde arriba y ojalá volvamos pronto para seguir celebrando éxitos".

El comendador, en un gesto espontáneo, no dudó en pedir un largo aplauso para recordar a Rafa Verdú, que "estará orgulloso de todos vosotros. Era una persona entrañable".

La consejera Vanessa Calvo y el capitán Migue García fueron los encargados acceder al camarín de Nuestra Señora de la Merced para depositar un enorme ramo de flores blancas con un lazo con los colores de Jerez y el Xerez CD y ofrecerle la copa de campeones. La anécdota de la mañana precisamente la protagonizó el centrocampista, que al posar junto a la Virgen golpeó un candelabro y estuvo a punto de volcarlo ante las inevitables risas de sus compañeros y hasta del Padre Ortuno.

Como broche final, los xerecistas pasaron uno a uno por el camarín para besar el mando de la Patrona y posaron para una foto como recuerdo del ascenso a Segunda RFEF.