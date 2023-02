El Xerez CD pide el respaldo de la afición para el partido ante el Ceuta B

El equipo necesita más que nunca el respaldo de la afición y el club lanza una promoción de entradas de dos al precio de una en venta anticipada desde este miércoles hasta el viernes. El día de partido , las localidades tendrán su precio habitual y no estará disponible la promoción en las taquillas del estadio.

El Gerena destituye a Juan Ramón

Juan Carlos Gómez no ha sido el único entrenador destituido esta semana en el Grupo X de Tercera RFEF. El Gerena, un equipo configurado para dar el salto de categoría, también ha prescindido de Juan Ramón Martín. El equipo de la Ruta de la Plata es quinto, pero sólo ha sumado seis de los últimos 21 puntos y el pasado fin de semana no pasó del empate a cero ante el colista Coria. El club ya busca sustituto, ya que su idea es que se estrene en el banquillo esta jornada ante el Sevilla C.