El Xerez CD presenta a su póker de la Lebrijana

El Xerez CD ha presentado a los cuatro jugadores que ha firmado procedentes de la Lebrijana, Iván Ares, Cristian Orihuela, Juanca y Juan Benítez, en la Clínica Clinfor. Todos conocen la casa, saben que el proyecto es austero pero se han mostrado optimistas, ilusionados y con ganas de "hacer algo bonito con gente de aquí".

Ares: "Quería volver"

El guardameta Iván Ares fue el primer fichaje y desveló que "me llamó Juan Pedro, que fue mi director deportivo cuando yo estaba en el Xerez B y no me lo pensé. Estoy trabajando por las mañanas y ya se me hacía pesado ir cada día a Lebrija, Además, tenía ganas de volver a casa. Creo que podemos hacer un año bonito, todos estamos muy ilusionados, somos de aquí y nos conocemos".

En su primera etapa como xerecista no llegó a debutar con la primera plantilla y ahora "espero hacerlo, me motiva, me quedé con esa espinita, aunque luego es el míster el que decide. Todos partimos con las mismas opciones".

Sobre la temporada, el guardameta jerezano cree que "aún es demasiado pronto para hablar de ello, no sabemos si vamos a competir en dos grupos, si habrá más o menos equipos... Lo importante es hacer las cosas bien que, como he comentado antes, creo que podemos hacer algo importante, casi todos los jugadores somos de aquí y el reto es interesante".

Orihuela promete "lucha"

Orihuela, con 23 años, es el más joven de los cuatro fichajes, y también se refirió a Juan Pedro: "Ha sido decisivo para que viniera. Me pasa lo que a Iván, trabajo por la mañana y me resulta complicado compaginar las dos cosas. Me hizo mucha ilusión la llamada porque vengo a un club con historia y el proyecto me parece interesante".

No tardó en dar el sí porque "me convencieron rápido con todas las ideas que me expusieron, fueron directos y además voy a compartir equipo con compañeros a los que ya conozco y sé que pueden ofrecer muchísimo".

No se pone metas y promete "trabajo, lucha y dar el máximo de mí mientras esté en el terreno de juego, en esta categoría es innegociable eso".

Juanca: "Llego a un histórico"

Juanca será uno de los encargados de llevar la 'manija' en el centro del campo del Xerez CD y no le asusta el reto. "Eso no me da miedo me causa respeto pero es algo que debe decidir el entrenador. Lo voy dar todo para convencerle".

Sobre su contratación desvela que "Juan Pedro me llamó, luego hablé con Titín y José Luis y todo fue muy rápido, fueron muy claros en todo momento y eso también me gustó. Creo que podemos hacer un buen año".

Recuerda que "jugué también un par de temporadas en el Jerez Industrial y ya puedo decir que voy a defender la camiseta de los dos clubes históricos de la ciudad. Me motiva y, como he comentado antes, ojalá podamos hacer una buena temporada y agradar a la afición".

Juan Benítez: "Ni me lo pensé"

El gol de Juan Benítez en Lora es parte importante de la historia reciente del Xerez CD y no faltaron alusiones en su regreso a la que considera "mi casa. Ojalá otro igual de importante, aunque ya hace tiempo que no marco", comentó entre risas.

El delantero lo tenía claro: "Cuando me llamó Juan Pedro es que no me lo tuve ni que pensar, soy xerecista y quería estar aquí. No me fui de la forma en la que me hubiese gustado pero el fútbol tiene estas cosas y a mí me va a dar otra oportunidad. Me siento querido por la afición y es importante, ojalá le pueda devolver el cariño con goles y con buen trabajo en el campo".

Es de los que piensan que "el fútbol sin público no es nada, todos los clubes modestos dependen de los aficionados. Cuando empiece la Liga a finales de septiembre o en octubre como dicen seguro que ya nos pueden acompañar. Por ellos tenemos que hacer un buen año".