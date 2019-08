El Xerez CD recibe a la Balompédica Lebrijana en su cita más deseada

En apenas siete días tenían que conseguir una importante cantidad para no desaparecer, que era todo lo que todo hacía presagiar. A medida que se acercaba la fecha límite, la luz comenzaba a verse al final del túnel pero no fue una realidad hasta ultimísima hora . A las aportaciones del Atlético de Madrid (50.000 euros) y de Luis Oliver (45.000) se unieron 35.000 procedentes de distintas fuentes, desde aportaciones de particulares hasta los más de 4.000 de la taquilla del partido organizado por el Jerez Industrial .

Juan Carlos: "La clave está en la paciencia"

Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, ha tenido trabajo extra durante las últimas dos semanas y resalta que "hemos salido reforzados, no me canso de dar las gracias. La gente está con muchas ganas y convencida de ganar. Si queremos aspirar a realizar algo importante, cuantos menos puntos se escapen en casa mucho mejor. Con la ayuda de los nuestros debemos hacernos fuertes". Sobre la Lebrijana, apunta: "Me parece un buen equipo, está bien trabajado, es intenso, defiende bien y sale rápido a la contra. Tenemos que estar metidos y hacer lo que venimos haciendo. La clave estará en la paciencia, hay que buscar las opciones correctas, no nos podemos precipitar, el partido dura noventa minutos". Por último, el técnico quiere "invitar a todos esos aficionados que nos han apoyado a ver al equipo. Hay motivos para soñar. Vamos a intentar darle la primera alegría de la temporada".