El Xerez CD quiere recuperar en Sevilla el terreno perdido

Después de dos empates seguidos con la decepción de que se escapase en el último suspiro la victoria en La Granja ante el Gerena, el Xerez CD pretende recuperar el terreno perdido hoy en su visita al Sevilla C, una salida que esconde varias dificultades para un Deportivo que no quiere resignarse a que un final de la temporada en tierra de nadie. A 16 puntos -un mundo- del play off y a 10 puntos del descenso, el objetivo del equipo de Nene Montero no es otro que volver a la senda de la victoria porque con los tres puntos todo -lo deportivo y lo extradeportivo- se ve con otro color.

Así, el cierre a un ciclo de tres partidos en poco más de una semana llega en la Ciudad Deportiva ante un Sevilla C que, tras dos victorias consecutivas, tiene la salvación a tres puntos, con lo que la motivación del segundo filial hispalense está más que garantizada. Nene Montero, entrenador del Deportivo, tiene claro que el rival, plagado de jóvenes, exigirá físicamente a sus futbolistas en un campo de amplias dimensiones y hay que medir el esfuerzo tras haber jugado el jueves. A esto se une, además, la hora del partido: a la una de la tarde se prevé calor y si es así el cansancio seguro que pasa factura en la segunda parte, con el final del partido cercano a las tres de la tarde.

Con estos condicionantes acude un Xerez CD dispuesto a sumar su quinta jornada sin perder pero consciente de que necesita un triunfo para ver la botella medio llena, no medio vacía. A estas alturas de temporada y al borde de encarar la recta final, las diez últimas jornadas, el Deportivo se centra en competir el próximo partido porque no merece la pena mirar más allá, tal y como está la clasificación. Así que lo primero es asegurar la permanencia y luego, si el equipo es capaz de encadenar victorias de forma consecutiva -en toda la temporada solo una vez ha ganado dos partidos seguidos- habrá que ver a qué se puede aspirar.

Pero viendo la distancia con los cuatro de arriba y la trayectoria propia, Nene es consciente de que con el ritmo actual no llega para meterse en la pelea entre los mejores y no quiere perder el colchón con los de abajo, de ahí que subraye como objetivo acabar de la forma más digna posible y en la mejor posición posible. Y para ello, el entrenador malagueño ha confeccionado una convocatoria con sorpresas.

La vuelta de Parra, lesionado en el último partido de 2018, es la principal novedad en la lista de convocados del Deportivo para el partido en Sevilla junto a la ausencia de los delanteros Pedro Carrión y Asier Alonso, descartados por Nene Montero para la visita al tercer filial sevillista.

Parra, que al final no tuvo que pasar por el quirófano tras su lesión de hombro en el partido contra el Coria, ha estado dos meses fuera de combate y ya está en condiciones de reaparecer aunque no para jugar el partido entero. Junto al centrocampista, vuelven a la lista el capitán Isra, que cumplió sanción ante el Gerena, y Juanma Aguilar.

Por contra, se caen de la convocatoria el lesionado Carlos Sanjuán, que hasta el miércoles no conocerá el alcance exacto de su lesión, y los delanteros Pedro Carrión y Asier Alonso. El ariete isleño acabó 'tocado' el partido con el Gerena y ayer no entrenó en Córner 4 con el grupo, ejercitándose aparte, y el entrenador del Deportivo ha decidido darle descanso teniendo en cuenta que las condiciones del envite en Sevilla -tercero en apenas ocho días-, ante un filial que a buen seguro exigirá un notable esfuerzo físico y a la una de la tarde, con lo que el calor puede hacer mella sobre todo en la segunda parte. De igual forma, Nene Montero ha decidido también dar descanso a Asier, al que le ha faltado frescura en los últimos partidos.

Sin Carrión ni Asier, todo hace indicar que Amin jugará en punta, con lo que las bandas serán para Piñero y Chata, y la duda es si Isra jugará en defensa o en el centro del campo. La convocatoria la forman los porteros Fran y Lutzardo; los defensas Gonzalo, Salas, Alberto Fernández, Raúl Fernández, Piñero, Dani y Ezequiel; los centrocampistas Isra, Alberto del Río, Chata, David Narváez, Sergio Narváez, Juanma Aguilar y Parra; y los delanteros Amin y Yeray.