"No tenemos que mirar para arriba ni para abajo, tenemos que ganar partidos"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, tiene claro que la visita al Sevilla C será complicada pero aún así deja patente su ambición por regresar con los tres puntos.

-Independientemente de la clasificación, que importa, el objetivo es volver a ganar después de dos empates consecutivos en los que el equipo ha merecido más...

-Eso de merecer... Se merecen muchas cosas pero al final lo que valen son los triunfos y los triunfos no están llegando. No han llegado las últimas dos jornadas, bien que ha sido una fuera de casa y otra dentro pero no han llegado. Entonces, no tenemos que mirar ni para arriba ni para abajo, ni ser pesimistas ni ser excesivamente optimistas. Lo único que tenemos que procurar por todos los medios es ganar partidos, sumar más puntos que los demás, ir para arriba y estar en una zona cómoda. Ya dije hace tiempo que quisiera estar la sexta posición faltando cinco o seis jornadas y a ver qué ocurre. Por lo menos que esté ahí, si hay una gran diferencia, pues nada, no se podrá hacer nada, pero al menos hacer un campeonato digno, que es lo que quiero: hacer un campeonato digno porque el equipo se merece algo más de lo que está consiguiendo.

-Después de jugar el pasado domingo y el jueves, ¿cómo está físicamente el equipo?

-Justito, la verdad. Tengo que ser sincero, no estamos muy finos y tenemos que dosificarnos bien porque tres partidos en una semana a todos los equipos le afecta y al nuestro, evidentemente, como a todos. Tenemos que pensar en positivo, tenemos que pensar que hay que tratar de vencer allí, últimamente se nos están negando las victorias. Por una razón o por otra no estamos finalizando, no estamos acertando y creo que estamos teniendo ocasiones, y a las pruebas me remito: en los últimos partidos en todos hemos tenido ocasiones para marcar, en alguno ya hemos marcado pero fallamos en el aspecto que nunca habíamos fallado, en el aspecto defensivo, de concentración. Este partido es importante y vamos pensando en conseguir algo positivo.

-Tercer partido en apenas ocho días, a la una de la tarde y contra un filial: tiempo de rotaciones...

-Sí, va a haber cambios porque hay que tener en cuenta la temperatura que ahora tenemos, a la hora que vamos a jugar, a la una de la tarde; hay que tener en cuenta también que es un campo de césped de dimensiones grandes y que es un filial. Evidentemente me he pensado mucho la gente que voy a sacar y la forma que vamos a jugar porque hay que saber dosificar los esfuerzos, aquí no se termina la Liga el domingo. Lo único es que cuando pase el domingo quedarán 10 jornadas, 30 puntos por disputar. Entonces, vamos a intentar hacerlo bien, tenemos que conocer bien al contrario, que lo conocemos.

-¿Qué rival espera?

-Es un contrario que va a más, en las últimas dos jornadas ha vencido, quiere salvarse. Es un buen equipo y por razones que yo no conozco no está en la zona donde a lo mejor el Sevilla pretendía que estuviese pero hay que reconocer que es un buen equipo. Un filial siempre es bueno, los que trabajan en la cantera de tontos no tienen un pelo ninguno, ese equipo ha resurgido y hay que tener mucho cuidado con él.

-¿Qué le va a pedir a sus futbolistas en este partido?

-Primero concentración, que nos faltó el domingo. El domingo y algunos domingos más: los últimos minutos son claves en cualquier partido, sé que en los últimos minutos falta más el oxígeno y al faltar el oxígeno falta la concentración pero hay que estar muy concentrado desde el minuto uno hasta el 94 o 95 que termine el partido. Y les voy a pedir que sean generosos en el esfuerzo porque vamos a tener que hacer un buen esfuerzo para salir con la cabeza alta de Sevilla.

-La mala noticia de la semana es la lesión de Sanjuán y la buena la vuelta de Parra.

-He hablado con él y dice que ya podría competir de verdad unos 20 minutos, yo creo que podría competir más pero razono con el futbolista, me gusta dialogar y si me dice que puede estar bien para 20 minutos bien competidos, me parece fenomenal. El que juegue un futbolista 15, 35 o 12 minutos pero que los compita ya me vale, ya eso para mí es una satisfacción pura.